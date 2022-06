De Hongaarse president strijkt op haar reisje Roemenen tegen de haren in

De Hongaarse president Novák op vakantie bij de steen op de Roemeense berg Piatra Secuiului.

Het eerste bezoek van de kersverse Hongaarse president Katalin Novák aan Roemenië heeft geleid tot verontwaardigde reacties. Onder meer een kiekje op een berg – het was een privébezoek van Novák – schoot sommige Roemenen in het verkeerde keelgat.

De president beklom de Piatra Secuiului in Transsylvanië, waar een grote Hongaarse gemeenschap woont. Boven staat een steen die mensen afwisselend in de Roemeense (rood-geel-blauw) en de Hongaarse (rood-wit-groen) driekleur schilderen. Toen Novák ernaast stond, was de vlag uiteraard Hongaars.

Ze bezocht ook steden Cluj-Napoca en Alba Iulia, waar Novák de viering van de Eenheidsdag van de Hongaarse kerk bijwoonde, een nieuw standbeeld onthulde en de leider van RMDSZ ontmoette, de grootste Hongaarse politieke partij in Roemenië. Naast de nogal politieke invulling van haar privéreis wekten enkele uitlatingen ergernis bij de buren.

Novák schreef op Twitter dat ze ‘alle Hongaarse burgers vertegenwoordigt’, waar ze ook wonen. ‘Hongaren zijn Hongaren, punt uit.’ Op de Hongaarse publieke omroep zei ze: ‘We zullen nooit de navelstreng doorknippen tussen het vaderland en de Hongaren die buiten onze grenzen zijn beland.’ De Roemeense regering verklaarde dat een staatshoofd niet zulke claims kan leggen op de burgers van een ander land.

De Roemeense oud-premier Adrian Nastase (PSD) brieste in een opiniestuk in de onlinekrant Evenimentul Zilei dat het bezoek ‘niet officieel, niet toeristisch, maar een politieke provocatie’ was. ‘Ze kwam naar Transsylvanië en deed alsof de Roemenen niet bestonden’, zei journalist Cristian Tudor Popescu op televisiezender Digi24. Hij stelde dat Roemenië zich moet richten op ‘samenleven en dialoog’ in contrast met de ‘wraakzuchtige en revisionistische houding’ van Hongarije.

Langer dan een eeuw geleden hoorde Transsylvanië bij veelvolkerenstaat Oostenrijk-Hongarije. Als verliezer van de Eerste Wereldoorlog werd deze ‘dubbelmonarchie’ opgedeeld. Verschillende bevolkingsgroepen pleitten bij de vredesakkoorden succesvol voor een eigen staat. Roemenië kreeg een groot gebied toegewezen, inclusief het deels door Roemenen bewoonde Transsylvanië. Dat binnen de grenzen van al die nieuwe staten ook nog Hongaren woonden, nam men op de koop toe.

Miljoenen Hongaren kwamen buiten de oude landsgrenzen terecht door het zogeheten verdrag van Trianon, een nationaal trauma dat gedurende de twintigste eeuw onverwerkt bleef. Roemenië telt een Hongaarse minderheid van 1,2 miljoen zielen op 19 miljoen inwoners. Orbán slaat al jaren politiek munt uit Trianon. Hongaren over de grens kregen paspoorten en stemrecht; in Hongarije zelf raakt de geschiedenis nog altijd een gevoelige snaar.

Betrekkingen tussen de Hongaren en Roemenen in Transsylvanië zijn overwegend goed, ondanks terugkerende (en voorspelbare) diplomatieke relletjes. Maar de invloed van Hongarije gaat sinds Orbán aan de macht is verder dan historische stemmingmakerij, blijkt opnieuw uit een interessant exposé op de Roemeense nieuwssite PressOne, dat enkele dagen voor Nováks bezoek verscheen. De etnisch Hongaarse journalist Zoltán Sipos vertelt hoe de meeste Hongaarstalige media in Roemenië afgelopen jaren zijn ondergebracht in een stichting van de Hongaarse overheid.

En was de partij RMDSZ ooit ‘gematigd, dat wil zeggen, vreemd aan ideologische excessen van welke aard dan ook’, nu volgt ze steeds vaker de lijn van Boedapest. Onlangs kwamen parlementariërs van deze partij met een wet tegen het ‘populariseren’ van de lhbti-gemeenschap en geslachtsverandering, niet wezenlijk anders dan de buitengewoon omstreden anti-lhbti-wetgeving in Hongarije.

De kouwe drukte over Nováks reisje naar Transsylvanië verhulde de meer sinistere onderstroom van Orbáns buitenlandpolitiek, een grotere bron van zorgen dan een steen op een berg. Overigens heeft die inmiddels weer de Roemeense driekleur gekregen, meldden Roemeense media op dinsdag.

Arnout le Clercq is correspondent in Warschau.