De Holocaust is helaas al bingewaardig genoeg

Hun verweer maakte goed duidelijk waar ze fout zitten. De mensen achter het ‘cold case team’ dat onderzoek deed naar het verraad van Anne Frank, haar familie en vier andere onderduikers.

De onderzoekers hadden na jaren arbeid iemand aangewezen die het verraad op zijn geweten zou hebben – een notaris die lid was van de Joodse raad – en een ronkend boek laten schrijven over hun avonturen en bevindingen. Het werd neergesabeld door historici en deskundigen, omdat het een veel te heftige beschuldiging bevat met een veel te wankele basis. De Nederlandse uitgever verontschuldigde zich en stelde de tweede druk uit. Wat was hier gebeurd?

‘Wij komen met de meest waarschijnlijke verdachte’, zo beet onderzoeksleider Pieter van Twisk van zich af in Trouw. ‘Een heel belangrijk onderscheid. Wij zeggen nergens dat hij de verrader is of de dader.’ Maar dat is niet waar. In het boek staat ronduit dat de Joodse notaris, Arnold van den Bergh, ‘zijn gezin redde door adressen door te geven aan de SD, waaronder de Prinsengracht 263’. En: ‘Dat iemand die helemaal niet zo fundamenteel verschilde van Otto Frank zelf diens verrader is geweest, is onthutsend.’ En: ‘We hebben helder gekregen wat er precies is gebeurd.’ Er wordt beweerd dat ‘het tachtig jaar oude mysterie is opgelost’. Het gaat maar door met dit soort stelligheden.

Lezend in het boek dringen zich twee dingen op. De makers hebben veel ontdekt en geordend, veel ontzenuwd en een serieuze hypothese opgebouwd. Én zij helpen hun eigen werk vakkundig om zeep.

Hoe dit zo mis kon gaan, onthullen zij onbedoeld in een net gepubliceerde verdediging: ‘We kozen uitdrukkelijk niet voor een historisch wetenschappelijke benadering, maar voor een opsporingsbenadering. De focus is om een specifieke zaak op te lossen.’ Ze spreken over ‘een aanklacht’.

Maar opsporingsonderzoeken worden niet gedaan voor boekendeals of Netflix-series. Die worden ter weging voorgelegd aan een officier van justitie en, eventueel, een rechter. En die rechter zou in dit geval, erkent Van Twisk zelf, niet tot een veroordeling komen.

Het gebruik van forensische methoden voor historisch onderzoek had heus iets kunnen opleveren, maar de stap naar geschiedschrijving is dus nooit gezet. En interessant genoeg laat het boek intussen ongerechtigheden zien waaraan ook echte politieonderzoeken kunnen lijden. Het team gaat als een pitbull achter een dader aan, waarbij tunnelvisie en scoringsdrift op de loer liggen. Het stapelt beredeneerde aannemelijkheid op beredeneerde aannemelijkheid en wordt zo steeds zekerder van zijn zaak. Een historicus weet: hoe meer onzekerheden in je bouwwerk, des te voorzichtiger je conclusies.

Beschreven wordt hoe de betrokken oud-FBI-agent ‘advocaat van de duivel speelde’ door uitkomsten steeds tegen het licht te houden. Maar dat kan iemand nu juist niet in zijn eigen onderzoek, daar zijn buitenstaanders voor nodig. En die werden niet toegelaten.

Daarbij blijkt uit een reconstructie van Follow the Money dat vooral uitgeverijen zeer fors hadden geïnvesteerd in het project. De druk om met iets spectaculairs te komen was dus groot. Een red flag, denkt de oud-FBI-agent in mij.

Ik hoop dat verhalen over de Shoah altijd zullen worden doorverteld, maar koester weinig illusies. Er is straks niemand meer die uit eigen ervaring kan getuigen. Voor het grote publiek zal de Holocaust worden teruggebracht tot een handvol iconische verhalen. Dat van Anne Frank is nu eenmaal het meest iconisch, dus laat dat dan zo goed mogelijk kloppen en zoveel mogelijk duidelijk maken. Dit mislukte boek is daarbij een van vele bruikbare bronnen voor betere vertellers. Dat kan zonder valse zekerheden en dikdoenerij.

De Holocaust is van zichzelf helaas al tamelijk bingewaardig.