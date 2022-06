‘De Hollandse nieuwe’ is een combinatie van talentenjacht, coachingsessies en René Froger die dingen eet

Jeroen van der Boom stond voor een deur van een huis in Purmerend. Hij wilde naar binnen, maar aarzelde. Tegen de binnenkant van een raam geplakt hing een foto van een hond. ‘Binnen zonder bellen’, was de bijgaande tekst, ‘is naar buiten zonder ballen.’ Behoedzaam stapte Van der Boom, wiens ballen hem lief zijn, naar binnen. Tot zijn opluchting trof hij niet een bloeddorstige pitbull aan, maar de 20-jarige Delano, student bedrijfskunde en deelnemer aan het nieuwe SBS 6-programma De Hollandse nieuwe.

In dat programma gaat Van der Boom op zoek naar ‘de’ nieuwe Nederlandse volkszanger. Kandidaten doen auditie in hun eigen huiskamer en worden ter plekke beoordeeld door een jury bestaande uit René Froger, Danny de Munk en Samantha Steenwijk. De winnaar krijgt een eigen single en mag daarmee twee keer optreden met De Toppers. De single wordt ‘de Hollandse Nieuwe’ op RadioNL en diezelfde radiozender adopteert de winnaar voor een heel jaar. Wat dat ook moge betekenen.

Volkszanger in spe Delano is net klaar met zijn optreden en wacht op het oordeel van de jury, bestaande uit René Froger, Samantha Steenwijk en Danny de Munk. Beeld SBS 6/De Hollandse nieuwe

Delano, die herstellende was van een keelontsteking, bracht ’t Is niet mijn fout van Jeff van Vliet ten gehore. Dat deed hij zo goed, dat alle drie de juryleden hem groen licht gaven en hij dus door mocht naar de volgende ronde. Zijn gunstige beoordeling had verder natuurlijk niets te maken met de imposante aanwezigheid van Delano’s vader, een bestelbus van een kerel met zilveren schakelketting om. René Froger trok de mouw van zijn leren jack iets omhoog en zei dat hij kippenvel had. Hij wilde nog wel een tip geven. ‘Let een heel klein beetje op je uitspraken.’ Achteraf stond Froger in een innige omhelzing met Delano’s tante, die tot tranen toe geroerd was. ‘Ja, lieve schat, hij heeft heel mooi gezongen, daar hoef je toch niet om te huilen?’ Hij gaf haar een zoen op haar hoofd.

Zo gaat dat altijd, hè. Even een knuffel, even wat opbeurende woorden en dan weer snel uit de leventjes van die mensen vertrekken. ‘Wees wie je bent’, zei Jeroen van den Boom tegen een andere kandidaat, ‘je bent prachtig.’ Natuurlijk, alle talentenjachten gaan in de kern over het verwezenlijken van dromen en het nimmer vermoeiende sprookje van de alledaagse underdog die zich ontpopt tot ster. Maar de eerste aflevering van De Hollandse nieuwe ging nog wat verder. Het was een combinatie van talentenjacht, coachingsessies, René Froger die dingen eet en het definitieve afscheid van Vermeers Meisje met de parel, dat in twee verschillende huizen groot aan de muur hing.

Een van die prints behoorde aan de in Hoogeveen woonachtige Jeffrey, ‘de glamourpoes van het noorden’, volgens de voice-over en volgens zichzelf ‘de nachtegaal van Drenthe’. De voormalig dameskapper zong al jaren, maar wilde nu een stapje hoger. Zijn Eenzaam zonder jou van Hazes wist de jury te bekoren, waarop Jeffrey het niet droog hield. Hij had een roerige tijd achter de rug en hield ook helemaal niet van ‘heel veel mensen in mijn huis’.

‘Ben je blij dat we geweest zijn?’, vroeg Jeroen van den Boom.

‘Ja’, antwoordde Jeffrey. Hij pinkte een traan weg. ‘Maar ik ben ook blij als jullie weer oprotten.’