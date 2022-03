De hoeveelheid aandacht in de wereld is eindig, in tegenstelling tot het aantal crises

Een tijd geleden belandde ik, in de jaarlijks terugkerende zoektocht naar een origineel verjaardagscadeau voor mijn vriendin, op de website van Stichting AAP. Daar kon je een dier ‘adopteren’, inclusief certificaat en persoonlijke post over je adoptie-aap. Ik geloof dat ik ook toen al wel doorhad dat het maandelijkse adoptiebedrag naar de organisatie ging, en niet werd gereserveerd voor dat fotogenieke lampongaapje met een traumatisch circusverleden. Graag houd ik mezelf voor dat mijn donaties los stonden van de kleffe pr-illusie één enkel dier te redden, een dier met een naam en penvriendschappen, maar het is niet onwaarschijnlijk dat ik zonder die ene foto en dat ene verhaal de ontheemde aapachtigen verder de ontheemde aapachtigen had gelaten en een ander cadeau had gezocht.

Zo werkt je hoofd kennelijk. Of in elk geval: het mijne. Misvormd door reclame.

De beschikbare ruimte in je hoofd is beperkt. Veel plek gaat op aan alledaagse muizenissen, ijdele overweginkjes en naargeestige toekomstfantasieën. En aan overzichtelijk nieuws, dat in zijn behapbaarheid iets geruststellends krijgt. Is die Overmars nu alweer aan het werk? Zijn ze wel goed snik daar in Antwerpen? Je kort hartgrondig ergeren en dóór met de dag.

Van het nieuws, het echte nieuws bedoel ik, onthoud je ontstellend weinig. Flarden, losse zinnen, een enkel beeld. Ik vrees dat je zelf niet veel zeggenschap hebt over wat zich in je geheugen vastzet. Het enige wat je kunt doen, is op zoek gaan naar de betekenis achter die flarden, zinnen en beelden. De wat ontredderde blik van gorilla Tony in de uitgestorven dierentuin van Kyiv, in een EenVandaag-reportage van enkele weken geleden, was zo’n beeld. Een vereenzaamde gorilla, dat vat ik nog. Misschien hangt het samen met de overzichtelijkheid van dierenleed, de overtuiging dat dat leed per definitie onrechtvaardig is, en relatief eenvoudig op te lossen bovendien. Haal ze weg, en alles is in orde. Dat dat makkelijker is gezegd dan gedaan, viel dinsdag te lezen in het verhaal van Jean-Pierre Geelen over Oekraïense dierentuinen.

Af en toe is het een getal dat blijft drijven aan het oppervlak van je geheugen.

17,4 miljoen. Een beeld in cijfers.

Het aantal mensen dat op dit moment acuut voedselhulp nodig heeft. De directeur van het VN-Wereldvoedselprogramma spreekt onder meer over een ‘seismische hongersnood’ in Jemen. De overweldigende aandacht voor de overweldigende oorlog in Oekraïne heeft ertoe geleid dat slechts eenderde van het geld dat in Jemen nodig is ook daadwerkelijk is binnengehaald. Een hulpactie voor de Hoorn van Afrika, waar ook een hongersnood dreigt, is geschrapt; de hoeveelheid aandacht in de wereld is eindig, in tegenstelling tot het aantal crises.

‘We moeten voedsel van de hongerigen afpakken om uitgehongerden te voeden,’ zei Wereldvoedselprogramma directeur David Beasley – nog zo’n zin die je bijblijft, vermoedelijk omdat het een beeld in woorden is. En Gabriella Waaijman van Save the Children riep in NRC Handelsblad het jaar 2011 in herinnering. Ook toen was er hongersnood, ook toen onder meer in Afrika. ‘Pas toen er beelden van uitgemergelde kindjes opdoken, kwam de wereld in actie.’

Ja, het is allemachtig ingewikkeld en deprimerend het overzicht te bewaren en je geld en je betrokkenheid enigszins eerlijk te verdelen, maar er zit niks anders op. Doe gerust nog wat harder je best. Je hoeft niet altijd te wachten op dat ene beeld dat de werkelijkheid in een oogopslag voor je uitspelt.