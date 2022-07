De hitsige fantasieën over burgerverzet gaan aan de meeste mensen volledig voorbij

Maandag werd de dag waarop de gegriefde boer zou laten zien over hoeveel divisies hij beschikt, en dat viel een beetje tegen. Een slag om Schiphol was in het vooruitzicht gesteld – slagen (meervoud) om luchthavens (meervoud) zelfs – en één lange file die door alle gewesten zou slingeren, waarbij de neus van de avondfile verstrikt zou raken in de staart van de ochtendfile.

Het werden distributiecentra van supermarkten, en hier en daar een file. Daardoor raakte het just-in-time-delivery-concept enigszins in het ongerede, maar bij Albert Heijn, Lidl en Jumbo zitten geen pussy’s in de boardroom, dus dat wordt uitkijken naar de schadeclaims voor de geleden schade.

Er zal nog heel wat stikstof door de lucht dwarrelen aleer het hier een Frankrijk wordt, waar om minder hele gebieden worden belegerd en fabrieken langdurig worden stilgelegd. Protesterend personeel is daar niet alleen sneuvelbereid (tot een enkele hongerstaking uit protest tegen de coronavaccinatieplicht in ziekenhuizen aan toe, kom daar maar eens om hier), maar ook grenzeloos. Gedenk de arme manager bij Air France die met de resten van zijn gescheurde overhemd om zich heen fladderend over een hek moest springen om aan de grijphanden van zijn gewelddadige medewerkers te ontsnappen.

Aan de zijde van de politie wordt daar overigens aanzienlijk harder geslagen dan hier. Hier zeggen ze bij de marechaussee dingen als ‘we moeten dit niet groter maken dan het is’, zo noteerde verslaggever Noël van Bemmel in een fijn verslag vanaf Schiphol. De meest Nederlandse zin uit de reportage betreft de verwachting ‘dat een boer niet zijn kostbare trekker, onverzekerd op de snelweg, gaat riskeren in een confrontatie. Hij heeft dat ding de volgende dag gewoon weer nodig.’ Vooral dat ‘onverzekerd’ klonk overtuigend. Nederlanders die iets gewaagds doen zonder dat ze tegen de risico’s zijn verzekerd, zijn zeldzamer dan het donker pimpernelblauwtje.

Hoe graag de aanvoerders van het bruine smaldeel in het parlement dit ook willen opkloppen tot hun langverwachte burgeroorlog: het is hem niet. En hoe graag beroepsquerulanten en staatsverlaters hun zaak willen verbinden aan die van de boeren: voor structurele ondermijning is een grote, gemotiveerde massa nodig die langdurig bereid is consequenties te dragen. Ook onverzekerd. Ook zonder subsidiepotjes. Ook zonder dat de risico’s bij de samenleving over de heg kunnen worden gekieperd.

Zou die massa er zijn? Omdat de grote bek hier opvallend vaak beloond wordt door de autoriteiten – een paar doodsbedreigingen, hier en daar een trekker parkeren, en je mag in bemiddelingsoverleg met Johan Remkes – zou je snel denken dat de luidste schreeuwers gelijk hebben wanneer ze krijsen dat ‘niemand’ die lui in Den Haag meer vertrouwt en dat het ongenoegen door het land raast als een Australische bosbrand.

Maar dat valt een beetje tegen. Peter Hein van Mulligen, onderzoeker bij het CBS, vroeg voor de zoveelste keer maar weer eens aandacht voor de data: in het overgrote deel van het land heerst over het algemeen een stabiel en – in vergelijking met de rest van de wereld – tamelijk hoog vertrouwen in elkaar, en in allerhande instituties, van de Europese Unie tot de pers. Aan het gros van de mensen gaan de hitsige fantasieën over burgerverzet volledig voorbij.

Zelfs nadat we op de proef zijn gesteld door corona, door ernstige bestuurlijke schandalen en door disfunctionerende overheidsinstituten. Nederland is een wonderbaarlijk land, en dat is het.