De hele tijd iets willen dóén, maar een beetje knap handelen op het moment suprême, ho maar

Mail van de turnclub: omdat de sporthal van het dorp per direct werd ingezet als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen kwamen de turntrainingen van onze dochter (6) te vervallen, ‘zeer spijtig’, er werd met spoed gezocht naar een alternatief.

Dochter blij.

Na een vliegende start met koprollen en halve handstands heeft ze het onderhand wel weer gezien met dat hele turnen, ze wil nu op kickboksen, maar dat is vandaag en tegen de tijd dat u dit stukje leest is het ongetwijfeld weer iets anders. De strijd die we elke woensdag voeren om haar toch in turnpak te krijgen, een roze ding met pailletten waar mama nog geen half jaar geleden helemaal voor naar Amsterdam is gereden, is dan ook een principiële.

Wel even gekeken bij de sporthal.

Het is er een komen en gaan van touringcars waar mensen volledig gedesoriënteerd uit komen lopen, tenminste, daar ga ik van uit, want dat was ik ook toen ik hier vier jaar geleden kwam wonen. Verder is er niets te zien, want er staan grote schermen omheen die de vluchtelingen moeten beschermen tegen pottenkijkers zoals ik. Ik stelde me voor hoe het binnen moest zijn, 157 veldbedden in een zaal waar, je verzint het niet, ook scènes voor de Nederlandse serie Mocro Maffia zijn opgenomen, wat nog een heel wonderlijke ervaring is, als je nietsvermoedend thuis op de bank ziet hoe iemand een mitrailleur leegschiet in dezelfde ruimte als waar je dochter op woensdagmiddag over een mat rolt. Maar dat was fictie, dit was echt. Halve gezinnen, moeders met kinderen, tranen in de kleedkamers, angstzweet in de lucht, de vernedering van blij moeten zijn met een veldbed in een of ander dorp aan de andere kant van Europa terwijl je eigen huis in puin is geschoten, of erger – misschien hoefde je het ook allemaal niet met eigen ogen te zien om te begrijpen wat daarbinnen gebeurde. Een beveiligingsmeneer in een grote gele jas wist te vertellen dat alles tot nu toe rustig verliep, dat alle Oekraïeners als gekken roken en dat ze zich waarschijnlijk rot zouden schrikken als ze hier in de supermarkt zouden komen, want ‘een gemiddeld maandsalaris in Oekraïne is 200 euro en een pakkie peuken kost hier een tientje.’

Een paar dagen later zag ik ze dan toch nog.

Op het station, wachtend op de trein naar Amsterdam.

Een man en een vrouw, ergens begin dertig, jong kind in hun midden. Drie lagen kleding over elkaar aan, plastic tassen met bezittingen, krijtwitte gezichten, rode vlekken, verwilderde ogen. We vroegen naar de bekende weg. ‘Yes, Odessa…’, zei de vrouw. ‘It is terrible.’ Ik knikte, ja natuurlijk, afschuwelijk zelfs, niet te bevatten. Ze waren op weg naar een Oekraïens dansgezelschap in de hoofdstad waar ze zich bij zouden aansluiten, als ontheemden onder elkaar, ik kon me er alles bij voorstellen. Daarna, in goed Engels: ‘We will win, eventually.’ Doe iets, schoot het ondertussen door me heen, zeg dan wat, bied ze iets aan, maar ik kwam niet verder dan instemmend knikken, en ze met mijn solidairste gezicht het allerbeste te wensen. De vrouw drukte haar handen tegen elkaar, thank you, thank you.

Waarvoor eigenlijk.

Alles volgen, dag en nacht nadenken over de consequenties van die klote-oorlog, tegen iedereen vertellen hoe erg je het vindt, de hele tijd iets willen dóén, maar een beetje knap handelen op het moment suprême, ho maar. Die gedachte bleef bij me, de rest van de treinrit en de rest van de avond, en het antwoord kwam pas toen ik de volgende dag boodschappen deed, en voor het eerst in lange tijd weer eens bij de servicebalie stond.

Drie pakkies peuken gekocht.