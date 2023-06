De heiligverklaring van Tom Cruise is bijna compleet

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Dat zijn verbintenis aan de Scientologykerk Tom Cruise toch opmerkelijk weinig wordt aangerekend, constateerde Alex Gibney onlangs. De Oscarwinnende filmmaker, die in zijn documentaire Going Clear (2015) een weinig fris beeld schetste van L. Ron Hubbards sciencefictionsekte, verschafte ook maar meteen de verklaring, in gesprek met tijdschrift Rolling Stone. Volgens Gibney wenst niemand de ‘schokkende’ verhalen die rondgaan over Cruise’ achter-de-schermen-aandeel ook voor de camera te bevestigen. ‘Hij heeft ook een stapje teruggezet, denk ik. Hij is niet meer de Scientology-ambassadeur die hij ooit was. Niet zoals toen hij War of the Worlds opnam en er een Scientologytent op de set stond.’

Ooit, nog niet zo heel lang geleden, functioneerde Cruise als Scientology-posterboy. Een operating thetan VII, de vrijwel hoogste rangorde binnen de kerk. Helemaal clear op de e-meter, met totale controle over lichaam en geest, ja zelfs telepathische krachten. En iedereen moest ervan weten.

Ondertussen leed zijn imago als steracteur onder dat van kerkganger. Het moest anders, zag ook Cruise in. Gibney, over de omwenteling: ‘Het sterzijn is superbelangrijk voor hem.’

Tegenwoordig is Cruise gewoon weer de ster der sterren. De man die de bioscopen in 2021 met Top Gun: Maverick uit de covid-malaise tilde. De jongst ogende zestiger op aarde, ook. En bovenal: de acteur/piloot/coureur die het ‘ik doe mijn eigen stunts’-motto verder doorvoert dan welke Hollywood-collega ook, met zijn Mission: Impossible actiereeks.

Tom Cruise is een supermens, zo bewijst de berichtenstroom in de aanloop naar de release van het zevende deel (over twee weken te zien in de bioscoop). Cruise pikte de oma van actrice Hayley Atwell even op met de helikopter, voor een rondje boven Londen op kerstavond, en hielp haar zo van haar vliegangst af. Cruise weigerde pertinent om Pom Klementieff tijdens een filmgevecht echt in de buik te schoppen, ook niet toen de actrice daarop aandrong.

Cruise suste deze week zelfs de ‘blockbusteroorlog’; het verwachte bioscoopzaleninfarct als Mission: Impossible 7, Barbie en Oppenheimer straks vrijwel tegelijk verschijnen. De acteur liet zich demonstratief fotograferen voor de posters van de concurrentie: fans mochten gewoon naar alle drie de films.

Voor wie dacht dat de stuntgrens bij de vorige Mission: Impossible wel was bereikt, met Cruise’ helikopter-schroefduik en de sprong van het dak waarbij hij zijn enkel brak, is er het filmpje over het nieuwe deel van de actiereeks. Iets met een Noorse klif, een achtbaanachtige schans, een motor en een parachute. Cruise, vlak na zijn eerste dodensprong: ‘Ik denk dat ik de motor nog nét iets langer kan vasthouden.’

De basejump-instructeur: ‘Het ruimtelijk inzicht van Tom is ongekend, nooit ontmoette ik iemand die zich zozeer van alles bewust is!’

Niemand haalt het nog in zijn hoofd om te vragen of de acteur bij zijn voorbereiding (30 duizend motor- en 500 parachutesprongen) ook enige steun had aan zijn geloof. En Tom Cruise zal er nooit meer zelf over beginnen.