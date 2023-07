De heftige reacties op een Tata-advertentie laten zien dat het debat over het klimaat steeds emotioneler wordt

De advertentie van staalproducent Tata die maandagochtend op de achterpagina stond, leidde bij een deel van de lezers tot ongenoegen. ‘Ook wij gaan voor groen staal in een schone omgeving’, luidde de advertentietekst. ‘Minder uitstoot? Kappen met kolen? Dat willen wij ook!’

Het was Tata’s antwoord op een turbulent weekend waarin actievoerders van Greenpeace en Extinction Rebellion met omwonenden het bedrijfsterrein in IJmuiden waren binnengedrongen om te eisen dat de ziekmakendste bedrijfsonderdelen werden gesloten.

‘Kan de advertentie-afdeling van DPG Media nu echt niets doen tegen zo’n paginagrote advertentie van Tata?’, schreef een lezer. ‘Schone omgeving? Wat een gotspe. Ik wens deze misleidende informatie niet aan te treffen bij mijn ontbijt.’

‘Hoe is het mogelijk, dat zo’n leugenachtige advertentie in de Volkskrant wordt geplaatst’, schreef een ander. ‘En dat na de fantastische inzet en actie van Greenpeace dit weekeinde. Waar staat de Volkskrant?’

Het korte antwoord luidt dat de advertentie-afdeling en de Volkskrant-redactie strikt gescheiden zijn. De redactie heeft niets te zeggen over de advertenties die in de krant staan. Advertenties vallen in principe onder de vrijheid van meningsuiting en worden alleen geweigerd als ze smadelijk of lasterlijk zijn. Daarnaast is er de Nederlandse Reclame Code. Hierin is onder meer opgenomen dat een boodschap niet mag misleiden en niet strijdig mag zijn met de wet en de openbare orde of goede zeden.

De advertentieafdeling probeert wel scherp te zijn op valse wetenschappelijke claims. Als Tata had geschreven dat de uitstoot van de fabrieken geen gezondheidsschade veroorzaakt, was de advertentie eerst aan ons voorgelegd en had die de achterpagina waarschijnlijk niet gehaald. Maar elk bedrijf mag beloften doen over een groene toekomst, ook als het hiermee de aandacht wil afleiden van de vervuiling van vandaag.

De heftige reacties laten zien dat het debat over het klimaat steeds emotioneler wordt. Uit wanhoop over het uitblijven van fundamentele veranderingen, groeit de woede tegen grote uitstoters zoals Tata en Shell. De roep om hierin partij te kiezen groeit mee.

Greenpeace diende deze week een klacht in bij de Reclame Code Commissie vanwege ‘misleidende’ Tata-advertenties. Naast de reclame in de papieren krant, had de staalfabriek in online advertenties beweerd dat de uitstoot van kankerverwekkende PAK’s en giftig lood was gedaald. Het RIVM concludeerde onlangs in een rapport dat de neerslag van lood en PAK’s in de omgeving van de fabriek niet is afgenomen. Of er daarom sprake is van misleiding door Tata, mag de Reclame Code Commissie beslissen.