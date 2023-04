De hagelnieuwe luchthaven staat vijf jaar werkeloos te wachten en wordt nu ingehaald door de tijd

De airport staat erbij als airport: een laag, uitnodigend gebouw waarin je met wat fantasie een zeearend herkent die met gestrekte vleugels over de oneindige polder scheert. Het is al vijf jaar hagelnieuw, maar nog nooit gebruikt. Alles gereed: de kegelvormige verkeerstoren, de runway, de fraai met hout betimmerde vertrek- en aankomsthal, de bushalte ‘Airport Plaza’. Langs de snelweg staat de route aangegeven totdat je vlakbij op verbodsborden stuit, en lege parkeerterreinen.

Misschien is dit een van de bouwwerken die uiteindelijk nooit dienst doen omdat ze tijdens de totstandkoming al werden ingehaald door de geschiedenis, zoals de forten rond Amsterdam aan het einde van de negentiende eeuw. Gevolg van een halsstarrig geloof in oude gewoonten, terwijl de nieuwe het al overnamen.

Lelystad Airport klaar voor de opening, vijf jaar geleden (het ziet er nog precies zo uit). Beeld Marcel van den Bergh

Lelystad Airport is gebouwd in de tijd dat de luchtvaart carte blanche had: groeien, groeien, groeien, voor elk wettelijk of maatschappelijk obstakel werd soepel een geitenpaadje bedacht. Zo is het werkwoord ‘Schiphollen’ ontstaan: met leugens en manipulatie doen wat anderen verboden is, omdat je nu eenmaal Schiphol bent. Staat in de Van Dale. Daar had ook Lelystad Airporten kunnen staan: alles was geoorloofd om hier een hub te vestigen voor uitpuilende vakantievluchten, naast een stad die maar niet van de grond wil komen.

Maar ineens is massaluchtvaart niet meer van deze tijd.

Gaat de airport ooit nog open, Gerhard Flantua? ‘Wij hebben niet zoveel mening meer over de luchthaven.’

Gerhard en Wilma Flantua hadden sinds 1993 het roemruchte café-restaurant aan het kleine pleziervliegveld van Lelystad. Dat is nu permanent gesloten, ook al gingen ze met de nieuwe airport een grote toekomst tegemoet. Ze waren erg betrokken bij de bouw: Gerhard mocht als stunt met een hoogwerker koffie serveren in de nieuwe verkeerstoren, Wilma is al decennia stewardess. Maar alles veranderde, vooral de manier waarop ze tegen het leven aankijken.

Ze kochten de akker aan de overkant van de runway, en brachten die samen met een andere boer van gangbaar naar biologisch: uien, granen, aardappels, boontjes, ‘het is je hart volgen’. Ze bouwden de oude werkschuur om tot verantwoord restaurant Boerkok, dat werkt met de omgeving.

‘Ons motto is nu: slow food, slow mood.’

Ook Ruud Sondag, baas van de Royal Schiphol Groep, eigenaar van Lelystad Airport, maakte deze week ineens een ommezwaai: ‘Te lang hebben we alleen gedacht aan groei en te weinig aan de tol daarvan.’ Schiphol gaat ’s nachts dicht, geen businessjets meer, geen lawaaivliegtuigen, geen nieuwe runways. ‘We moeten duurzaam zijn voor onze medewerkers, de omgeving en de wereld’.

Groot nieuws, dat misschien werd getemperd door het logische ervan. Zelfs de voormalige directeur van Lelystad Airport, Hanne Buis, zei drie jaar geleden al: ‘We zitten in een tijdsgewricht waarbij we weten dat het niet meer kan zoals het tot nu toe ging.’

Het Lelystad Airporten is ten einde. Er is een stikstofprobleem. De grootste politieke partij van het moment, de BBB, wil van het ‘overbodige’ vliegveld af. Justitie doet strafrechtelijk onderzoek naar manipulatie met berekeningen waaruit bleek dat het wel meeviel met de vervuiling en het lawaai: fraude, ontdekt door een onbezoldigd burger en jarenlang toegedekt door het kabinet.

Wat nu?

In het restaurant van Gerhard en Wilma Flantua bereiden leerlingen van de lokale praktijkschool zich voor op de BurenBoeren-paasbrunch met eerlijke ingrediënten uit de polder: ‘eerbied voor omgeving en producent’. ‘We werken met ons hart’, zegt Gerhard, ‘hier kunnen we van betekenis zijn’.

Dat Schiphol niet meer wil groeien, begrijpt hij, ‘dat geldt voor ons allemaal hè. We kunnen niet doorlopen, doorlopen, doorlopen, we moeten ons ook aanpassen aan wat de natuur ons biedt.’

Door de grote ramen, over de biologische akker heen, is aldoor de airport te zien. ‘We kijken erop uit en bemoeien ons er niet meer mee. Nu leven we hier onze dag.’

De modelvliegtuigen die ze meenamen uit hun luchtvaartrestaurant, hangen verweesd op het herentoilet.