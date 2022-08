De Grote Voetbaltalkshow Kijkwijzer – het is er de hoogste tijd voor

De ‘talkshowoorlog’ is nog altijd in volle gang, maar deze tv-week wordt gemarkeerd door een nieuwe titanenstrijd tussen ouwehoerende mannen. In een tijdspanne van 24 uur zijn er inmiddels minstens vijf voetbaltalkshows te zien, en dan tellen we Vandaag Inside nog niet eens mee. Alleen al op maandagavond worden we verwend met drie (!) gelijktijdig uitgezonden voetbaltalkshows. We snappen best dat u door de ballen het bos niet meer ziet. Hoogste tijd voor de Grote Voetbaltalkshow Kijkwijzer.

Wat: Studio Voetbal (NPO1)

Het format: vijf mannen zitten aan een tafel en praten over Xavi Simons, Erik ten Hag en Steven Bergwijn.

Plus: de spreekwoorden van Ibrahim Afellay.

Min: de afwezigheid van publiek.

Het lokkertje: Arno Vermeulen die uitlegt hoe een Franse wesp eruitziet, en benadrukt dat Franse wespen géén limonadewespen zijn.

Overlevingskans: 10/10. Onmisbaar op de zondagavond én Arno Vermeulen: dat moet genoeg zijn.

Wat: VTBL (RTL7)

Het format: vier mannen zitten aan een tafel en praten over Xavi Simons, Erik ten Hag en Steven Bergwijn.

Plus: ‘de allerbeste analisten ter wereld’ (dixit presentator Simon Zijlemans): Jan ‘wat zit je nou te zeiken?’ Boskamp, Theo Janssen, Hedwiges Maduro.

Min: Geen zoutjes op tafel. Een doodzonde.

Het lokkertje: het meest toegewijde publiek sinds De Avondshow met Arjen Lubach.

Overlevingskans: 2/10. Inhoudelijk prima, maar rampzalige kijkcijfers en weinig smoel.

Veronica Offside Beeld Veronica

Wat: Veronica Offside (Veronica).

Het format: vier mannen zitten aan een tafel en praten over Xavi Simons, Erik ten Hag en Steven Bergwijn.

Plus: Jakhals Erik, altijd goed.

Min: Andy van der Meijde én Wesley Sneijder aan één tafel. Lachen en brullen, maar ook een beetje alsof je in een opwelling twee frikadellen speciaal hebt besteld bij de snackbar en halverwege gaat twijfelen over de zin van het bestaan.

Het lokkertje: Andy van der Meijde die zegt dat Hugo Borst zijn geslachtsdeel ‘wel even mag lenen’.

Overlevingskans: 8/10. Piemels, platte grappen en een overdosis testosteron: dat klinkt als een gegarandeerd succesnummer voor Veronica.

Wat: Rondo (Ziggo Sport)

Het format: vijf mannen zitten aan een tafel en praten over Xavi Simons, Erik ten Hag en Steven Bergwijn.

Plus: beelden van Marco van Basten op een plastic eenhoorn in zee.

Min: géén Aad de Mos .

Het lokkertje: vakantiefoto’s van Jan van Halst en Youri Mulder.

Overlevingskans: 7/10. Zet Ruud Gullit aan een tafel en iedereen blijft hangen.

Wat: Voetbalpraat (ESPN)

Het format: vier mannen zitten aan een tafel en praten over Xavi Simons, Erik ten Hag en Steven Bergwijn.

Plus: Jan Joost van Gangelen die HA-GEL-NIEUW uitspreekt zoals alleen hij dat kan.

Min: veel telefoonruis.

Het lokkertje: de gasten zitten aan dezelfde tafel, maar zijn om totaal onduidelijke redenen opgedeeld in aparte ‘vakjes’.

Overlevingskans: 8/10. Ook prima te beluisteren als podcast.

Alsnog keuzestress? Troost uzelf dan met de gedachte dat u altijd terechtkunt bij minstens vijftig Nederlandse voetbalpodcasts.