De grootste veranderingsoperatie sinds mensenheugenis wordt nóg groter

Vorig jaar juli presenteerde eurocommissaris Timmermans zijn Europese Green Deal. Die zag er goed uit. De netto-uitstoot van schadelijke gassen gaat in 2050 naar nul, de economie blijft duurzaam groeien en, wat ook supermooi was, geen mens of regio mag in de energietransitie ‘aan zijn lot worden overgelaten’. Wie kon ertegen zijn? Alleen wie de wereld moedwillig naar zijn einde wilde helpen.

De Green Deal bestaat uit dertien afzonderlijke wetsvoorstellen, die al in 2030 tot een verlaging van de uitstoot met 55 procent moet leiden; daarom heet het bijbehorende plan ‘Fit for 55’; zonder frisse strijdkreet kun je elk plan wel opbergen, vinden ze bij de EU.

Sinds juli 2021 is er veel veranderd. Er is een oorlog, er is inflatie, de economie vertoont kuren en er is een verandering opgetreden in de houding jegens Russische energiebronnen. Dat heeft voor complicaties gezorgd. Wat Timmermans bij de presentatie van de Green Deal zei, namelijk dat het de ‘grootste veranderingsoperatie sinds mensenheugenis’ zou worden, is inmiddels achterhaald. De veranderingsoperatie heeft zichzelf qua moeilijkheidsgraad binnen elf maanden overtroffen.

Bijvoorbeeld omdat we sneller onafhankelijk willen worden van Russische olie en gas. Voor die doelstelling is een aparte leuze bedacht, namelijk – allemaal! – ‘REPowerEU!’ Ook voor dit actieplan werden de voordelen op een rijtje gezet: schonere lucht en water, gerenoveerde energiezuinige gebouwen, meer openbaar vervoer, meer duurzaamheidsbanen en gezond en betaalbaar voedsel. Kortom, Timmermans had gelijk toen hij stelde dat het niet aan de plannen lag, die waren oké.

Maar nu komen we bij de moeilijkste fase, de uitvoering. Dan reizen de lobbyisten spoorslags naar Brussel, gaan de lidstaten de voorstellen nauwkeurig op hun merites beoordelen en zet het Europees Parlement, uit naam van de burgers die toch de gasrekening al niet meer kunnen betalen, de hakken in het zand.

Woensdag boog het parlement zich over de goedkeuring van de nieuwe klimaatwetten, het prachtige gesamtkunstwerk van Frans Timmermans en Diederik Samsom, waarin alles met alles samenhangt en waaruit niets kan worden verwijderd zonder dat er ergens anders iets wordt toegevoegd – of het hele plan zakt door z’n hoeven.

Opeens blijkt dat de Green Deal ‘pijn doet’. Dat het allemaal niet gratis kan. Dat we extra moeten betalen voor vliegtickets naar de zon. Kortom, het blijkt allemaal ingewikkelder dan gedacht, er verschijnen beren op de weg en er moeten belangen worden verdedigd.

Van de dertien wetsvoorstellen werden er woensdag acht behandeld en vijf aangenomen. Waar het bij de andere drie misliep, is voor de gemiddeld ingevoerde burger niet te volgen. Het ging over liever geen wet dan een slechte wet, over compensatie voor de burger en gratis emissierechten voor ‘staal en cement’ en over elkaar dwarszittende sociaal-democraten en christen-democraten.

Volgens Mohammed Chahim van de PvdA waren de partijen het voor 95 procent met elkaar eens, maar juist om die resterende 5 procent liggen ze in het parlement wel vaker dwars – the devil is in the details.

Eén wet was duidelijk en werd ook nog aangenomen: de verbrandingsmotor op benzine en diesel wordt in 2035 verboden, ondanks hevig verzet van Lamborghini en Ferrari. Die zijn er nog niet achter hoe ze een elektromotor moeten laten ronken.

Als alle wetten in het Europees Parlement zijn aangenomen, al dan niet in afgezwakte vorm, moeten ze nog worden voorgelegd aan de lidstaten, waaronder Duitsland, Italië en Frankrijk, waar ze veel auto’s maken.