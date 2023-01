De grap is al verloren: probeer hüttenkäse maar eens uit te leggen

Bianca komt met haar zoon Frenkie op het spreekuur. Frenkie is een dikke vrolijke jongen van 14 jaar en hij heeft buikpijn. De puzzel blijkt niet zo moeilijk; als ontbijt en lunch eet Frenkie altijd witte bolletjes met hagelslag en hij drinkt er cola bij. Groente lust hij niet. Hij heeft harde drollen en hij herkent de pijn als ik zijn buik onderzoek en daarbij door de huid heen zijn volle darmen voel. Na mijn ultrakorte spreekbeurt over voedingsvezels zegt Bianca triomfantelijk tegen Frenkie: ‘Zie je nou wel!’ Daarna tegen mij: ‘Ik zeg elke week wel tegen ’m: eet nou een appel. Doet-ie niet! Eet-ie toch chips!’ Tja. Pubers combineren nou eenmaal beter met roze koeken en frikandelbroodjes dan met quinoasalades.

OVER DE AUTEUR Rinske van de Goor is huisarts. Ze schrijft om de week een wisselcolumn met Danka Stuijver. De namen in deze column zijn gefingeerd en sommige details zijn aangepast.

Maar ja, iemand heeft de witte bollen en cola in huis gehaald – en dat is niet Frenkie. Ik kijk Bianca aan. Zij en haar man Patrick zijn ook veel te dik. Ik ben daar wel eens voorzichtig over begonnen, maar toen vertelde Bianca trots dat ze veel slanker is dan haar zus. Ik heb het er toen verder bij gelaten, want ik had geen zin om in mijn eentje probleemeigenaar van hun familie-overgewicht te zijn. En daarbij: als zij geen probleem ziet en ik ga erover doorvragen, dan ben ik alleen maar een vervelende zeur.

Maar nu heeft Frenkie buikpijn en dat vindt Bianca wel een probleem. Ik ruik mijn kans en prijs de diëtiste aan. Frenkie kijkt me wat wantrouwig aan. Volgens mij denkt hij dat ik hem de rest van zijn jeugd op tofu en wortels wil laten knagen of iets anders ultraradicaals.

‘Je mag vanaf nu natuurlijk alleen nog maar crackers met hüttenkäse en een paar schijfjes komkommer eten’, grap ik tegen Frenkie. Bianca en Frenkie kijken me vragend aan. Ze kennen hüttenkäse niet. Ik probeer het nog uit te leggen, maar probeer hüttenkäse maar eens uit te leggen. En de grap is al verloren. Bovendien was het sowieso een matige grap, niet de moeite van het uitleggen waard.

Een paar weken later komt Bianca met haar man Patrick op het spreekuur. Ze is inmiddels met Frenkie bij de diëtiste geweest en ze eten nu elke dag fruit of groente, zegt ze trots. Frenkies buikpijn is over. Maar zij heeft zelf ook regelmatig buikpijn en die is niet over. Dus als het bij haar niet aan het eten ligt, wat is het dan wel? Ik zie de angst in haar ogen. ‘Ik ga niet zeggen waar ik aan denk hoor!’, zegt ze. ‘Maar kijk maar goed.’

Ik weet natuurlijk wel waar Bianca bang voor is. Maar we benoemen het allebei niet, alsof we het uitlokken door het erover te hebben. Dat de Grote K dan wakker wordt, en roept: ‘Wat? Wat? Ik hoorde mijn naam! Wie riep me?’ Als je het Grote K-monster eenmaal wakker hebt gemaakt, ben je natuurlijk verloren. Dus ik knik naar Bianca, dat ik haar begrijp, maar ik zeg niks. Patrick zit naast haar. Ons gesprek lijkt langs hem heen te gaan, maar hij is wel meegekomen, als steun voor haar.

Ik vraag nog wat dingen na bij Bianca. Ook of ze misschien seks hebben gehad en of ze dan daarbij meer buikpijn had. Ik stel de vraag voorzichtig. Wie weet hebben ze al jaren geen seks meer en is dat een pijnpunt, of gaat een van de twee wel vreemd. Patrick lijkt de vraag niet te horen, maar Bianca veert op. ‘O nee hoor’, zegt ze, ‘de seks is prima! Ja, echt waar, wij hebben echt hele goeie seks, he Pet?’ Patrick kijkt op en ik zie een olijk lachje verschijnen. ‘Ja, dat zit wel snor’, zegt hij en hij slaat een arm om Bianca heen.

Bianca blijkt een blaasontsteking te hebben. Makkelijk te fixen.

Opgelucht verlaat ze het spreekuur, Patrick sjokt achter haar aan. Misschien duiken ze thuis de koffer in, om te vieren dat Bianca een blaasontsteking heeft en geen Grote K. Ik hoop het.