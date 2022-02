De goedgekozen thema’s van de uitzendingen van tienerprogramma Chica zijn even actueel als tijdloos

De keuze voor een meiden-onderlingsfeer is begrijpelijk, maar voelt ook een beetje ouderwets.

Je zult maar een tiener zijn in het socialemediatijdperk. Elke dag een nieuw TikTok-dansje moeten opnemen; op Snapchat moeten laten zien hoe leuk jij en je vriendinnen het wel niet hebben; tientallen selfies maken tot er eentje eindelijk goed genoeg is voor Instagram – uiteraard wel met gebruik van een oogverblindende filter tegen je puistjes. En dan moet je tussendoor ook nog op school doen alsof je je huiswerk hebt gemaakt, je ouders en hun zorgen aanhoren en het brood van de lokale supermarkt afbakken.

Het tienerpanel van tv-programma Chica. Beeld EO/NPO Zapp

Eva (14) weet ondanks al die verwachtingen toch trouw te blijven aan zichzelf. Ze heeft een kortgeknipt koppie en draagt kleding die anderen niet dragen. Ze hoeft niet zo nodig op de rest te lijken, vertelt ze in het EO-programma Chica (NPO Zapp, online en vrijdag op televisie).

Maar wat zou ze doen als ze helemaal geen vrienden had? Dan zou Eva zichzelf veranderen, geeft ze toe, zodat ze zou worden geaccepteerd door anderen. Ook als dat betekent dat ze zich er anders voor moet kleden en gedragen.

Het zou niet zo pijnlijk zijn als het niet zo herkenbaar was. Dat vindt ook presentator Anne Appelo, die in Kampen opgroeide. Ze vertelt dat ze het vroeger lastig vond dat ze als enige meisje van kleur afweek van de rest. Daarom paste ze zich zo veel mogelijk aan, met als gevolg dat ze met kakkersbloesjes en parels rondliep. Bo (14) vertelt dat ze zo veel mogelijk op de rest wil lijken omdat ze wil voorkomen dat er over haar wordt geroddeld, zoals zij zelf soms doet.

Het openhartige tienerpanel van Chica bestaat uit een diverse groep pubers van 12 tot en met 16 jaar oud. De jonge, enthousiaste presentatoren ontlokken goudeerlijke verhalen aan de tieners. Zo vertelt de 12-jarige Irene in de eerste aflevering, over ongesteld zijn, dat ze haar eerste menstruatie nog moet krijgen – ze was de enige in de groep. In de tweede aflevering over haatreacties vertelt een ander dat er ooit een Instagramprofiel was aangemaakt met gefotoshopte foto’s van haar. Presentator Rachel Rosier (Sinterklaasjournaal, Checkpoint) kon daarover meepraten: er was online een tijdje een haataccount over haar te vinden.

De goedgekozen thema’s van de uitzendingen zijn zowel actueel als tijdloos. ‘Ik leer hier echt van’, is een opmerking die meerdere keren in de reacties van YouTubekijkers voorbijkomt. De keuze van de programmamakers voor een meiden-onderlingsfeer is begrijpelijk, maar voelt ook een beetje ouderwets. In elke aflevering is er even kort ruimte voor de mening van ‘de jongens’. En in de derde aflevering over verliefdheid zit een tiener die als enige niet hetero- maar biseksueel is. Maar tieners die zich identificeren als intersekse of non-binair komen in de aflevering die jongeren moet aanmoedigen zichzelf te zijn ironisch genoeg niet aan bod. Een gemiste kans.