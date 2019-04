De gezellige knuffelrus Sloetski was zondag plotseling onherkenbaar

Dertig jaar geleden viel de jonge doelman Leonid Sloetski uit een boom, een hoge. Het was in Volgograd, een stad die tot 1961 Stalingrad heette. Sloetski, 19 jaar destijds, was in de boom geklommen om een kat van de buren te redden.

De smeuïge anekdote over de val uit de boom werd vorig jaar al snel na zijn komst naar Vitesse rondgepompt. In een gesprek met de NOS kwam hij later met nieuwe feiten. Sloetski had indruk willen maken op de buurvrouw. De naam van de vrouw was Ella. Ze was beeldschoon, zei hij.

Zes meter stortte Sloetski naar beneden. Een jaar lang bracht hij in een ziekenhuis door. Voetballen kon hij niet meer. Hij besloot trainer te worden.

Als Leonid Sloetski op tv is, ga ik er altijd even goed voor zitten. Tijdens wedstrijden van Vitesse zit hij geen moment stil. Hij leeft fel mee en lijkt voortdurend te bezwijken onder de spanning. Volgens Wikipedia is zijn bijnaam de IJsbeer; niet omdat hij op een ijsbeer lijkt, maar omdat hij ijsbeert.

Interviews met Sloetski zijn ook altijd leuk, vanwege het Russische accent waarmee het Engels wordt gekruid, zijn openhartigheid en zijn originele uitspraken. Zijn charme maakt hem onweerstaanbaar. Hij houdt van bitterballen, komt op de fiets naar de trainingen en liet zich vorig jaar in Arnhem door Vitesse TV uiterst gewillig meeslepen naar Burgers Zoo, het Openluchtmuseum, de Eusebiuskerk en de John Frostbrug.

Het charmeoffensief bereikte een hoogtepunt toen hij zei dat de Arnhemse trolleybussen hem deden denken aan zijn jeugd in Volgograd. In de Volkskrant nam hij ons mee naar zijn geboortestad. Zijn vader overleed toen hij 6 jaar was. ‘Met zijn baboesjka, zijn oma, stond hij soms vijf uur in de rij voor een stuk vlees dat precies in mijn hand paste.’

Kortom, een aanwinst voor de eredivisie, deze man, zozeer zelfs dat niemand zich nog afvraagt waarom een Russische succescoach van CSKA Moskou (drie landstitels, twee bekerzeges) afdaalt naar een Nederlandse middenmoter. En wat daar precies achter schuil gaat. En hoe het nou precies zit met die Russische connectie van Vitesse.

Zondag speelde Vitesse tegen PSV. De scheidsrechter, Serdar Gözübüyük, maakte geen sterke indruk en er was wat gedoe met de VAR. De wedstrijd eindigde in 3-3. Vitesse voelde zich gedupeerd. Sloetski was des duivels.

De gezellige knuffelrus uit Volgograd was plotseling onherkenbaar. Op de persconferentie en in een interview met FOX ging hij los. Gözübüyük is de slechtste scheidsrechter ter wereld. Ook geeft hij nooit een hand en zegt hij nooit gedag. Gözübüyük is arrogant en egoïstisch en niet bereid zijn beslissingen toe te lichten, hoe vriendelijk Sloetski er ook om vraagt.

Gözübüyük denkt dat 21 duizend mensen voor hem naar het stadion komen, wat niet zo is. Hij moet slechts bedienen, als de ober in een restaurant. Alle Nederlandse scheidsrechters zijn vriendelijk en open, leggen alles desgevraagd uit en ze zijn van Champions League-niveau, maar hij dus niet.

Hij moest dit zeggen. Hij kon niet anders. Eerder dit seizoen, in de eerste wedstrijd tegen PSV en tegen Feyenoord, had Gözübüyük Vitesse ook al grote schade toegebracht. Toen had hij zich ingehouden, maar nu was de maat vol. Luister alsjeblieft naar ons, zei Sloetski, behoed ons voor Gözübüyük, absolutely the worst referee that I see in my life, een man die denkt dat hij God is.

Het was geen impuls. Het was een doelbewuste provocatie, een frontale en ongekende aanval op een scheidsrechter. In de twee interviews zei Sloetski ongeveer hetzelfde. Hij had het goed voorbereid. Hij wilde Gözübüyük kapotmaken.

De KNVB schorste hem voor twee wedstrijden, waarvan een voorwaardelijk. Daar mocht Sloetski zijn handen mee dichtknijpen, na zijn smerige overtreding. Toch te vaak uit de boom gevallen waarschijnlijk, de knuffelrus uit Volgograd.