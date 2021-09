De geur van Zwitsal is voor eeuwig geassocieerd met poep

Toen onze wc recentelijk ontplofte, werd dat razendsnel opgelost, maar ik had voor de zekerheid wel geurstaafjes aangeschaft. Dat zijn een soort satéprikkers in een flesje. In dat flesje zit een geurende vloeistof, waarmee de satéprikkers zich volzuigen. Ik weet niet of de prikkers echt nodig zijn, misschien kun je ook gewoon het flesje openzetten. Maar mét de stokjes ziet het geheel er in ieder geval lekker zen/mystiek/feng shui uit.

Het zal de paniek van het moment zijn geweest, maar ik had staafjes gekocht met Zwitsalgeur. Zwitsal ruikt op zich lekker, maar wat blijkt: als je ooit de billen van een baby hebt afgeveegd met Zwitsaldoekjes, dan is de geur van Zwitsal voor eeuwig geassocieerd met poep. Zet je die Zwitsalstokjes vervolgens in een wc, dan kan die wc brandschoon zijn, maar alleen door de geur van Zwitsal zul je denken dat je ergens poep ruikt.