De geschiedenis is terug in Europa en Poetin probeert haar terug te draaien. Wie stopt hem?

Wat zich nu in Europa afspeelt is voor dit continent en deze tijd even uniek als onheilspellend. Een land dreigt met een massale aanval op een buurland. Dat is op deze schaal niet meer vertoond sinds 1939-’40 en heeft iets anachronistisch. We weten er daarom niet goed raad mee. Liever verliezen we onszelf in een vinkjesdiscussie als jongste, schaamteloze uiting van de hedendaagse preoccupatie met het eigen ego. Er is echter nog een wereld daarbuiten. We kunnen daarvoor niet de ogen sluiten en dan denken dat ze er niet is.

Niet ver van ons bed kan een ‘ouderwetse’ oorlog uitbreken tussen twee Europese staten. Dat hadden we lang niet meer voor mogelijk gehouden. Of het ook zover komt, valt niet te zeggen. Het zou alles in Europa ontwrichten. Maar zelfs zonder grootschalige oorlog tussen Rusland en Oekraïne, is nu al het punt bereikt dat het heel moeilijk zal worden Europa als veilige omgeving te behouden – om het eens modieus te zeggen.

De Franse president Macron vindt dat er een ‘nieuwe veiligheidsorde in Europa’ moet komen die meer rekening houdt met Ruslands veiligheidsbelangen. Mogelijke ingrediënten: het eerbiedigen van elkaars veiligheid, vertrouwenwekkende maatregelen en wapenlimieten. Maar hé, dat komt bekend voor. Het was er allemaal al, in de oude Europese veiligheidsorde.

De opbouw daarvan begon in 1975 met de Slotakte van Helsinki en werd rond de Val van de Muur voltooid in hele trits akkoorden en verdragen die schuil gingen achter een brij van letters: CVSE, OVSE, INF, CFE, CSBMs. Ingrediënten, jawel: het eerbiedigen van elkaars veiligheid, vertrouwenwekkende maatregelen en wapenlimieten.

Fundament

De afspraken vormden een solide fundament onder het nieuwe, vrije, ongedeelde Europa van na de Koude Oorlog totdat de Russische president Poetin het bouwwerk eigenhandig begon te ontmantelen. Hij schond de grenzen en veiligheid van Oekraïne met de annexatie van de Krim, trok zich terug uit het verdrag over conventionele wapenbeperkingen en torpedeerde het verbod op kernraketten voor de middellange afstand, waarvoor miljoenen Europeanen nog hadden gedemonstreerd.

Wat de pleitbezorgers van een nieuwe veiligheidsorde of Helsinki 2.0 nu in feite van Poetin vragen, is dat hij een orde herstelt die hij eerst zelf heeft stukgeslagen. Het is niet logisch, sterker: het is krankjorum.

Maar goed, Macron is niet dom, hij moet wat. Hij weet dat deze poging oude wijn in nieuwe zakken te verkopen niet genoeg zal zijn voor Poetin. Daarom heeft de Franse president heel omfloerst het antieke concept van de Finlandisering afgestoft en als lokkertje toegevoegd aan zijn ‘nieuwe’ veiligheidsorde. Oekraïne zou net als Finland tussen 1945 en 1990 moeten accepteren dat het niet kan toetreden tot de Navo, formeel neutraal wordt en voortaan niets mag doen wat Rusland kan mishagen.

Terugval

Mocht het hierop uitdraaien, dan zal het zo worden gebracht alsof Oekraïne er vrijwillig voor kiest. Het zal de vrijwilligheid zijn van een gevangene bij wie in de cel een (zelfmoord-)pistool wordt achtergelaten. Er kan een oorlog mee worden voorkomen, dat is ook veel waard, maar de prijs daarvoor zal hoog zijn.

Macrons ‘nieuwe’ Europese veiligheidsorde zal dan neerkomen op een terugval in ‘oude’ tijden waarin machtsvertoon regeert. Het zal een afscheid zijn van het moderne Europa van vrije staten, een capitulatie voor Poetins revisionistische en revanchistische agenda gericht op het herwinnen van het na de val van het Sovjetimperium verloren gegane terrein. Daar waar eind jaren tachtig de geopolitieke dominostenen dankzij Sovjetleider Gorbatsjov allemaal de goede kant op begonnen te vallen voor het Westen, zou het nu door Poetins toedoen wel eens de andere kant kunnen opgaan.

Het patroon van zijn handelen is verontrustend genoeg. Hij heeft inmiddels de Krim, het oosten van Oekraïne en Belarus in zijn zak. Wat let hem als hij eenmaal heel Oekraïne in zijn macht heeft, om vervolgens het vizier te richten op de drie Baltische staten, ook voormalige Sovjetrepublieken waar etnische Russen wonen? Het zou de verhouding met de Navo volledig op scherp zetten.

Oekraïne is een keerpunt. De geschiedenis is definitief terug in Europa en Poetin probeert haar terug te draaien. Wie of wat kan hem stoppen?

Arie Elshout is journalist. Hij schrijft elke week een wisselcolumn met Thomas van der Meer.