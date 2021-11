De geruchten over Erdogans dood zijn schromelijk overdreven

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan tijdens een ceremonie bij Anitkabir, het mausoleum van de Turkse vader des vaderlands Ataturk. Beeld AFP

‘De berichten over mijn dood zijn schromelijk overdreven’, meldde Mark Twain in 1897 in een telegram aan persbureau Associated Press, dat had gemeld dat de Amerikaanse schrijver was overleden.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan pakt het iets steviger aan. Dertig personen zijn in Turkije aangeklaagd vanwege hun speculaties op Twitter onder het hashtag #hijisdood. ‘Leugens’, volgens een regeringswoordvoerder. En inderdaad, de president - of op z’n minst een dubbelganger - is sindsdien diverse malen in het openbaar verschenen.

Het doodsbericht is een krasse variant van het gerucht dat Erdogan ziek is. Dat zong recentelijk rond op sociale media in Turkije (niet op tv of in de kranten) en kreeg internationaal enig volume met de column in Foreign Policy van Steven Cook, fellow van de Council on Foreign Relations, onder de omineuze kop: ‘Erdogan is wellicht te ziek om Turkije te blijven leiden’.

‘Het is nooit een goed idee om van ver weg medische diagnoses te stellen, zeker als je geen arts bent’, tekent Cook aan, een vaststelling waar hij het bij had kunnen laten, in plaats van lustig te fantaseren over de mogelijke gevolgen van een vroegtijdige dood van het Turkse staatshoofd voor de verkiezingen van 2023.

Nu is dat, toegegeven, op zich een interessante assumptie. De Turken kiezen straks zowel een parlement als een president, en het resultaat zal bepalen welke afslag Turkije neemt: rechtsaf naar verdere uitbouw van het autoritaire Erdoganbewind of linksaf naar herstel van de rechtsstaat.

Afgaande op de peilingen haalt Erdogans coalitie geen meerderheid in het parlement. Het presidentschap echter zou wel eens in AKP-handen kunnen blijven, en dat komt door het vertrouwen dat veel Turken nog in de persoon Erdogan hebben. Moet de AKP wegens ziekte een ander kandideren, dan lijken diens (een vrouw is in geen velden of wegen te bekennen) kansen gering.

Maar wat klopt er nou van die geruchten over de gezondheid van Erdogan? Vermoedelijk niets. Al jaren duiken soms zulke verhalen op, en telkens blijkt hij al spoedig weer een vogelnestje in de ringen te maken, om met Godfried Bomans te spreken.

De bewijzen die dit keer op sociale media werden geleverd, maakten weinig indruk. Een filmpje waarop Erdogan moeizaam sjokt. Een filmpje waarop hij in kalm tempo wandelt. Eentje waarop zijn vrouw hem een arm geeft als hij een trap afloopt. Het ziet er allemaal niet overtuigend uit. Er wordt gefluisterd over ‘vergeetachtigheid’ en ‘overgeven’, maar een video waarop is te zien hoe de president als een Turkse Sjef van Oekel in een fietstas ligt te kotsen, is op Twitter nog niet opgedoken.

Daar staat tegenover dat Erdogan onlangs geregeld in de openbaarheid verscheen. Zo maakte hij een driedaagse Afrika-tournee, deed hij een soort College Tour met Koerdische studenten en hield hij, zo mocht ik met eigen ogen vaststellen, een toespraak bij de opening van cultuurpaleis AKM in Istanbul.

De regeringsvoorlichtingsdienst ten slotte liet de president voor een filmpje een potje basketbal spelen met ministers. Riskant, want toen Erdogan jaren geleden op een paard sprong om zijn mannelijke viriliteit te bewijzen, donderde hij er subiet aan de andere kant weer af. Ook die beelden gingen rond op internet. En geruchten ontkennen is misschien niet handig. Als vanuit het presidentieel paleis officieel wordt meegedeeld dat de president niet ziek is, gaan de mensen allicht denken: hij zou wel eens ziek kunnen zijn.