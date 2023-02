De genderdwang van de handwerkles viel ons ook op

Handwerkles op de lagere school, begin jaren zeventig. Beeld Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad

Wat een heerlijk stukje schreef Sylvia Witteman over de handwerkles. Ik heb er om gegrinnikt, het uitgeknipt en meegenomen naar een lunch met vriendinnen. We kwamen ouderwets niet meer bij van het lachen.

We bleken alle drie, opgegroeid in het midden en noorden van het land, op katholieke en christelijke scholen, dezelfde juffrouwen Braksemeyer gehad te hebben als Witteman. We waren alle drie even gefrustreerd over de genderdwang van de handwerkles. En die jongens maar leuk handenarbeiden!

Wat ons ook opviel: ook het onderwerp van de les was dwingend naar de moederrol. Ik heb heel lang werkstukken bewaard, zoals een gebreid babybroekje (met gerstekorrel) en een trappelzak, met de hand in elkaar gezet. Ze hebben nooit dienst gedaan. Allang achterhaald door modernere materialen toen ik eenmaal twee dochters kreeg.

Het zat in die tijd niet alleen in heel grote, maar ook in heel kleine dingen, de man-vrouwverschillen.

Birgite Swartjes, De Wijk

Datingapps

‘Liefde, het verdienmodel’ schetst wat mij betreft een wat eenzijdig beeld van de datingmarkt. Vooropgesteld dat er goed geld wordt verdiend in deze sector en sommige van oppervlakkigheid en doortraptheid aan elkaar hangen, zijn er wel degelijk datingsites waarop het prettig kennismaken is met gelijkgestemden die je in het dagelijks leven (supermarkt, kroeg, feestje of werk) domweg niet tegengekomen zou zijn.

Ik kijk in ieder geval mede dankzij dit medium terug op veel fijne ontmoetingen, korte en langere verbintenissen, en ben toevallig deze maand reeds drie jaar gelukkig met mijn lief.

Erik ten Have, Nijmegen

Critici

Interessant stuk van Max Pam over de moeizame verhouding tussen artiesten en recensenten . Met poep gooien, zoals choreograaf Marco Goecke deed, gaat wel heel erg ver. Dat kan veel subtieler.

Onnavolgbaar was de reactie van de Duitse componist Max Reger op een slechte recensie door criticus Rudolf Louis: ‘Geachte heer, ik zit in het kleinste kamertje van mijn huis. Ik heb uw kritiek voor mij. Het volgende ogenblik zal zij achter mij zijn!’ Zo komt er toch nog poep bij kijken.

Willem Luijt, Den Haag

Streekvervoer

Staken gaat tegen de natuur van bijna elke buschauffeur in. Als buschauffeur wil je mensen naar huis brengen en zorgen dat ze hun overstap halen, en daarnaast wil je dat ook nog eens zo doen dat het op de weg veilig blijft.

Drukker verkeer en krappere rijtijden, het lijkt onmogelijk samen te gaan, maar het lukt de werkgevers in het ov toch maar mooi.

Het oorspronkelijke doel van de Wet personenvervoer 2000 was om de kwaliteit en de efficiency van het openbaar vervoer te verbeteren en de kostprijs laag te houden. 23 jaar later weten werknemers en passagiers wel beter. Op zoek naar een zo hoog mogelijk rendement is de dienstregeling uitgekleed en zien de boekhouders van de werkgevers nog wel been in het versoberen van arbeidsvoorwaarden en het opvoeren van de werkdruk. Daar is nog wel wat te halen dat buitenlandse investeerders tot tevredenheid zal stemmen.

Ondertussen wordt de koopkracht van buschauffeurs, machinisten en handhavers minder, zijn ritprijzen tot astronomische hoogten gestegen en kijken we er niet meer van op dat passagiers een alternatief zoeken om te reizen. Er is dus niets vreemds aan het feit dat er deze weken gestaakt wordt in het openbaar vervoer.

Frank Gijsen, buschauffeur, Baarlo

Aardbeving

Misschien een goed idee als de 1.150 kamers van het paleis van de Turkse president Erdogan beschikbaar komen voor slachtoffers van de aardbeving (goedbeschouwd slachtoffers van de gebrekkige handhaving van de bouwregels door de Turkse overheid). Neem aan dat het paleis wél aardbevingsbestendig is gebouwd.

Ruud Hilhorst, Utrecht

Boerenprotest

De avocadoboeren in Chili worden brodeloos vanwege de droogte. De veeboeren in de Hoorn van Afrika zien hun grasland verdorren. Gaan onze boeren straks Big Oil blokkeren als het gewas verbrandt en de weilanden doodgaan? Dan is het te laat.

Piet Hartman, Nieuwendijk