De genderbeweging knaagt flink aan het woord ‘vrouw’

Meepraten voor beginners: Jan Kuitenbrouwer schrijft het woordenboek van de verbale burgeroorlog die we het ‘openbaar debat’ noemen. ‘Het zijn altijd vrouwen die de opdracht krijgen om een nuttig woord in te leveren.’

Taalverandering is soms het verplaatsen van de komma. Dingen groter of kleiner maken. Wakkerlands heeft in 2021 diverse voorbeelden besproken. Comfort wordt —> veiligheid, stilte wordt —> geweld, respect wordt —> bestaansrecht, een opgetrokken wenkbrauw wordt —> microagressie. Wilders is er ook goed in. Rotzooi trappende hangjongeren: een —> intifada. Duizend asielzoekers: een —> tsunami. En maar sleuren met die komma.

Sinds kort wordt dit ook geprobeerd met een van de grootste woorden die we hebben: —> vrouw. In de VS en Europa is het groter dan —> man. Ongeveer 0,6 procent van de bevolking wil een ander —> geslacht dan waarin hij of zij geboren is. Twee derde van hen is man (en noemt zich vrouw) en een derde is vrouw (en noemt zich man). Een deel van die laatste groep blijft fysiologisch vrouw. Zij menstrueren, kunnen zwanger worden en baren. Zij vinden dat je in een context van voortplanting het woord ‘vrouw’ niet moet gebruiken, maar —> persoon met baarmoeder moet zeggen, of —> mens die menstrueert. Als het over borstvoeding gaat, prefereren zij de term —> lichaamsvoeding, want ook al hebben zij nog borsten, die mogen niet meer zo heten. In het Engels wordt breastfeeding vervangen door chestfeeding. Ook bodyfeeding wordt gebruikt. Als een transman een kind baart, wil hij ook geen ‘moeder’ heten, maar ‘ouder’ of ‘geboorteouder’. Sommigen zelfs ‘vader’.

In de Engelse gezondheidszorg circuleren nu officiële richtlijnen om het woord ‘vrouw’ en daaraan ontleende begrippen te beperken. Veel vrouwen maken zich hier kwaad om. Zij willen niet worden aangeduid als een verzameling organen. De Amerikaanse burgerrechtenorganisatie ACLU publiceerde onlangs een poster met een uitspraak van Ruth Bader Ginsberg (✝︎), die als lid van de Hoge Raad veel voor vrouwenrechten heeft gedaan. ‘Het besluit om al dan niet een kind te baren staat centraal in het leven van een vrouw’, was veranderd in: ‘...staat centraal in het leven van een persoon’. Verderop waren ‘haar’ en ‘zij’ veranderd in ‘hun’ en ‘hen’. De ACLU kreeg een stortvloed van kritiek over zich heen. Wtf?! Ruth Bader Ginsberg schrapt postuum het woord ‘vrouw’ uit haar vocabulaire?! De ACLU maakte geschrokken excuus.

Het woord ‘man’ heeft de genderbeweging tot nu toe ongemoeid gelaten. Op de cover van het prestigieuze medische tijdschrift The Lancet stond onlangs: ‘De anatomie en fysiologie van lichamen met vagina’s is historisch gezien verwaarloosd.’ Opnieuw verontwaardiging. Een medisch tijdschrift schaft het woord ‘vrouw’ af?! Ter wille van 0,01 procent van de bevolking?! In hetzelfde nummer stond een stuk over prostaatkanker, waarin de patiënten gewoon ‘man’ werden genoemd, en niet —> peniseigenaren, —> prostaatbezitters of iets dergelijks. ‘Het zijn altijd vrouwen die de opdracht krijgen om een nuttig woord in te leveren’, schreef The Economist.

Dat geknaag aan het woord ‘vrouw’ heeft niets te maken met wokeheid en inclusiviteit, en alles met ouderwetse vrouwenhaat, vinden veel vrouwen. Vrouwenhaat van mannen, echte en ingebeelde, die met hun tengels van het woord ‘vrouw’ moeten afblijven.

Hoeveel nullen en komma’s kun je als taalhervormer verplaatsen? Zijn er woorden te groot om weg te toveren? Een fascinerend conflict, dat in 2022 ongetwijfeld een vervolg krijgt. Intussen wenst Wakkerlands u een waar Nieuwjaar.