De genante stervensweg van Twitter is een voorbode voor alle sociale media

Een vriend van mij heeft een uitzonderlijke gave: hij kan roerloos blijven zitten, terwijl een mug op zijn arm landt en bloed begint te zuigen. Ik denk hier vaak aan als ik op Twitter zit, en me afvraag wat toch het menstype is dat met mate, en met een gelijkmatig gemoed, gebruik kan maken van dat platform. Zo zag ik er vandaag de column van een meisje van 15, Meike, die in Het Parool stond omdat ze een columnwedstrijd had gewonnen. Ze schreef, met dat radicale puberale waarover een mens helaas hooguit zes jaar beschikt, dat het belachelijk was dat Johnny Cash werd verafgood – alleen maar omdat hij oud en dood was.

Heerlijk, maar ik kreeg daarna voortdurend tweets te zien van ene Berend, die het met zijn gevolg driewerf prut vond wat Meike (die dus 15 is) had geschreven, een ‘mager 5je’ van een ‘bakvis’, en toen moest de echte gorigheid nog komen. Dat spel met mijn humeur, deze mug die om je hoofd zoemt, is Twitter ten top. Dat Musk het medium deze week omdoopte tot ‘X’ en een logo gaf dat doet denken aan een legbatterij-pornofilmmaatschappij, bracht ons wéér een fase verder in de langzame stervensweg van het platform. In Amerika verliest Twitter al een boel gebruikers aan Meta’s nieuwe platform Threads en vooruit, daar zal ik mijn tijd ook wel weer gaan verdoen, maar dit is het punt: ook daar wordt het shit.

Ook het volgende online-oord zal namelijk ten prooi vallen aan enshittification, een term die in januari werd gemunt door journalist Cory Doctorow – er bestaat geen Nederlands woord voor, maar ik stel voor dat we het verteringisering noemen. Eerst zetten platforms hun geld in op het aan boord halen van gebruikers, vervolgens richten ze zich op het binden van de bedrijven die bij hen moeten adverteren, en als die zijn binnengehaald, blijven beide groepen er langer dan ze willen samen semi-gegijzeld zitten, omdat weggaan hun te veel kost of er geen alternatief is. Van Facebook tot TikTok en van Thuisbezorgd tot Bol.com, overal zie je verteringisering.

Om je toch op het platform te houden, krijg je daarop meer zooi te zien die je niets oplevert, maar je alleen bezighoudt. Content, een woord dat universeel wordt gehaat omdat het alleen hoeft te zijn wat het omschrijft: inhoud, zonder dat het iets inhoudt, iets wat bekijks trekt. Je krijgt bijvoorbeeld iets irritants voorgezet, de mening van Berend die de column stom vond, maar die ik niet ken, waardoor ik best iets snedigs naar hem kan sturen, waarop Berend gevat reageert, en Berend en ik beiden onze middag verspillen aan de mening van mensen die ons niet boeien. Maar goed, Berend is viraal gegaan en we krijgen als beloning voor onze inzet allebei 13 nieuwe volgers. Krijg je ervan, als je de onlinewereld laat inrichten door verwaarloosde jongetjes als Elon Musk, die in alle ernst Mark Zuckerberg heeft uitgedaagd voor een kooigevecht in het Colosseum.

Je krijgt nét genoeg moois te zien, maar hoe kom je erachter of iets viraals mooi is? Kijken. Zo bleef ik vorige week haken aan Pinkydoll, een Canadese TikTokker die begin juli viraal ging met livesessies waarin ze als een game-personage robotisch reageert op ‘gifts’ die ze van haar publiek krijgt. Ze likt haar pootjes als een kat, ze plopt met haar stijltang maïs tot popcorn. Het is te makkelijk te denken dat de mensheid naar de verdoemenis gaat omdat ze dit zo mooi vinden, want iederéén die naar Pinkydoll kijkt, kijkt om te ontdekken wat hier de zin van is – we kunnen het niet helpen, zoals kijkers in een kijkfile. Voor ik het wist, zat ik met een hete stijltang popcorn te ploppen (dat kan dus). Daarna heb ik voor de zekerheid met de stijltang mijn glasvezelkabel doorgebrand.