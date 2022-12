De gedachte kwam op dat ‘All You Need is Love’ eigenlijk een statement van jewelste is

Poetins internationale propagandazender Russia Today (RT) voorspelde het Westen zaterdag voor 2023 een ‘Merry Anti-Russian Christmas’. Volgend jaar eten we, zo was in het spotje dat door het NOS Journaal werd uitgezonden, in een bevroren woonkamer bij gebrek aan industrieel vetgemest vlees onze hamster als kerstmaal op. Humor met een hoog ‘lekker puh’-gehalte, waarbij nog eens duidelijk werd dat RT de ooit wel degelijk beleden pretentie serieus nieuws te brengen overboord heeft gezet.

All You Need is Love Kerstspecial. Beeld RTL4

Hoogste tijd voor escapisme bij zoveel naargeestigheid. Een vlucht in de romantiek dus, die ons op kerstavond in RTL4’s All You Need is Love Kerstspecial ruimhartig mede werd aangeboden door Koninklijke Beuk Touringcars, McDonald’s en supermarktketen Albert (‘Hamsterééén’) Heijn. De tijd dat zoveel schaamteloos in beeld gebrachte commercie nog verbazing wekte is voorbij, en dus gaf ook ik me, tegelijk met twee miljoen kijkers, onbekommerd over aan in marsepein verpakt liefdesgeluk.

Al dertig jaar brengt presentator Robert ten Brink stelletjes en families bijeen die door spelingen van het lot over de globe zijn verspreid, opdat zij gezamenlijk Kerst kunnen vieren, of zelfs voor altijd tezamen zijn. RTL fixt visa, ongeacht of je geliefde uit Oeganda of Argentinië komt. Er is altijd wel een luchtvaartmaatschappij die je naar Schiphol wil overvliegen, alwaar de bus van Beuk wacht om de laatste beijzelde kilometers te slechten naar de woning van de steevast door verrassing overrompelde geliefde. Krijgen de aldus verenigde geliefden elkaar in het oog, dan is er geen houden meer aan. Zij omhelzen elkaar en laten zich gelijk Maagdenburger halve bollen met geen tien paarden meer uiteentrekken. Vier miljoen ogen vechten dan tegen de tranen van ontroering.

Het was twee uur onversneden (hetero)geluk, deels opgenomen in de Zwitserse Alpen-idylle Zermatt, waar een stel werd herenigd terwijl vanuit het niets Guus Meeuwis een lied begon te zingen. Waar in een steeg tussen de besneeuwde vakwerkhuizen een kinderkoortje Kling klokje klingeling zong en de Matterhorn door een milde winterzon werd beschenen. Ten Brink voorkwam met zijn nuchtere en grappige toon dat het glazuur van de tanden sprong, de trait-d’union tussen zoete droom en alledaagse werkelijkheid.

Als iets ver is verwijderd van politieke bedoelingen, dan All You Need is Love, zou je denken. Maar tijdens het kijken bekroop me toch de gedachte dat het programma eigenlijk een statement van jewelste is. In het jaar dat Nederland de chaos bij de opvang van asielzoekers bestrijdt door gezinshereniging met vertragende maatregelen te frustreren, bewijzen de deelnemers aan de kerstshow de verzengende kracht van de liefde. Hoe kunstmatig, vals-romantisch en door commercie overgoten het programma ook is, de emoties van de geliefden komen uit de grond van hun wezen. En zo pepert All You Need is Love ons Nederlanders in waar we asielzoekers raken die wachten op hereniging met hún geliefde: in het hart.