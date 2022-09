De gascrisis in Italië heeft nu zelfs gevolgen voor de nationale culinaire trots

Chef Daniele Sechi kookt een bord pasta in restaurant Il Purgatorio in de Sardijnse stad Tempio Pausania. Beeld Getty Images

Alle beetjes helpen, moet de Italiaanse winnaar van de Nobelprijs voor Natuurkunde in 2021 gedacht hebben, toen hij een foto op Facebook deelde van een pasta-pan met de deksel erop. ‘Als de pasta kookt, zet ik het gas op het allerlaagst, maar je kunt het vuur ook helemaal uitzetten’, schreef Giorgio Parisi erbij.

Al sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is het ‘passief koken’ van pasta onderwerp van verhit gesprek in Italië. Ja, het is een flinke besparing, erkent dagblad Corriere della Sera, maar niet zonder risico’s voor het eindresultaat: als de temperatuur onder de 80 graden daalt, kookt de pasta niet meer goed. Om nog maar te zwijgen van het aan elkaar plakken: ‘Niemand wil een bord aan elkaar gelijmde spaghetti eten.’

Passief koken

Ook de Italiaanse organisatie van pastaproducenten boog zich in een rapport over het energiezuiniger bereiden van hun product, en kwam tot de conclusie dat Italianen alleen al 6 procent van de huidige energie en CO 2 -uitstoot zouden kunnen besparen door de deksel op hun pan te doen. De methode van het ‘passief koken’ zou goed zijn voor nog eens 47 procent besparing, want ongeveer acht minuten minder gasverbruik.

Volgens natuurkundigen is het zaak de pasta twee minuten op het vuur te laten koken. Daarna kan het gas uit met de deksel erop, al duurt het op deze manier wel iets langer voordat het product gaar is. ‘Dit is een feitje om te verspreiden’, meent Parisi, die vorig jaar de Nobelprijs won vanwege zijn onderzoek naar complexe systemen. ‘We zouden onze gewoontes moeten veranderen, dat is niet per se iets slechts.’

Want ja, ook in Italië rijzen de gasrekeningen tot angstaanjagende hoogten en groeit de vrees voor een koude winter. Zo moet de verwarming komende winter omlaag: bij wet mag die dit jaar niet hoger dan 19 graden, in plaats van de – volstrekt niet gehandhaafde – oude limiet van 20 graden. Maar dat de gascrisis nu zelfs doordringt tot de Italiaanse fornuizen en zich bemoeit met de nationale culinaire trots, gaat veel Italianen toch een stap te ver.

Rubberachtige structuur

‘Als je de pasta zo kookt, krijgt hij een rubberachtige structuur’, verklaart chef-kok Antonello Colonna misprijzend tegenover krant La Repubblica. ‘Ik weet het nog uit mijn jeugd, als bij ons thuis de gasfles leeg raakte terwijl de pasta op het vuur stond: dat was een probleem, de consistentie is dan niet meer goed.’

Nee, vindt de Romeinse sterrenchef die in zijn lange carrière onder meer borden pasta voorzette aan David Bowie en de Zweedse koninklijke familie, laat Parisi zich maar liever bij natuurkunde houden. Als je toch iets aan de pastabereiding wil veranderen, kun je volgens Colonna beter kiezen voor ‘koud koken’: de pasta direct in het koude water doen en, terwijl je de pan op het vuur verwarmt, er steeds wat water uitscheppen.

Maar zelf heeft de chef-kok een heel andere suggestie voor het terugbrengen van de gasconsumptie, die weliswaar minder milieuvriendelijk is, maar vanuit culinair oogpunt ongetwijfeld meer verantwoord: ‘We moeten terug naar het houtvuur. Zodra in maart de eerste absurd hoge gasrekeningen kwamen, heb ik een houtgrill in mijn keuken gezet.’

Rosa van Gool is correspondent in Rome.