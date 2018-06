De G7-top etaleert de gevaarlijke afbrokkeling van westerse eenheid

Twitteroorlogen, ruzies, verziekte persoonlijke relaties – zelfs als je het vizier niet richt op de fundamentele meningsverschillen tussen de zeven landen die vanaf vrijdag bijeen zijn in Canada voor de G7-top is het moeilijk om deze ‘G6-plus-1’ te zien als iets anders dan een symbool voor de afbrokkeling van westerse eenheid.

Want traditioneel staat de G7 voor een op regels gebaseerde, multilaterale ordening waarin ook waarden een belangrijke rol spelen. Dat deze ordening, die gestalte kreeg in de beginjaren van de Koude Oorlog, al sinds de instorting van de Sovjet-Unie bedreigd wordt, is duidelijk – door interne ontwikkelingen als unilateralisme en door externe ontwikkelingen als de opkomst van het autoritaire China.

Met president Trump is de interne bedreiging op de voorgrond getreden. Trump gelooft niet in multi­lateralisme, hecht weinig aan mensenrechten, investeert niet in de relatie met bondgenoten. Het hele stelsel van regels en samenwerkingsverbanden waarop de westerse ordening dreef, wordt nu van binnenuit in snel tempo uitgehold.

Overdreven? De ervaren Amerikaanse diplomaat ­Nicholas Burns wees deze week op het onderscheid met eerdere ‘breuken’. Die gingen over aparte kwesties (Suez in 1956, kernwapens in de jaren tachtig, Irakoorlog in 2003), maar deze crisis is serieuzer omdat Trump op zijn best ambivalent is over het hele bouwwerk.

Het is de mondiale vertaling van de populistische stembusrevolte die een spoor van vernieling achterlaat in westerse instellingen. En niet alleen in de VS, maar ook in Europa en in de EU. Nationale politici krijgen de rekening gepresenteerd van mondiale veranderingen die sinds 1991 in een stroomversnelling kwamen – vanuit de illusoire gedachte dat alles altijd zo kan blijven als ‘vroeger’. Lachende derde zijn Rusland en China, autoritair geleide landen wier leiders altijd droomden van een Amerikaans-Europese breuk.

Westerse landen moeten het niet zover laten komen, omdat de gevolgen nog veel pijnlijker zullen zijn dan wat de afgelopen kwart eeuw aan ontwrichting heeft gebracht. Daarvan moet niet alleen Donald Trump worden overtuigd, maar vooral ook westerse electoraten. De strijd om de toekomstige mondiale ordening speelt zich met de opkomst van China niet alleen in Oost-Azië af, maar ook in westerse stemhokjes.