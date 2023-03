De Franse supermarché in Senegal staat steeds meer onder druk

Waar lopen de correspondenten van de Volkskrant tegenaan in hun dagelijkse leven? Vandaag: Joost Bastmeijer ziet in Senegal dat de Franse supermarkt in Dakar aan populariteit verliest. De onvrede over de invloed van de voormalige kolonisator groeit.

Saucisson, chips met Fransemosterdsmaak, zes soorten camembert – zelfs de rollen toiletpapier die in de Auchan-supermarkt liggen komen uit Frankrijk. Dat is opvallend, want deze Auchan-hypermarché staat niet aan de rand van een Franse voorstad, maar midden in een woonwijk van Dakar, de stad waar mijn gezin en ik een paar weken geleden zijn neergestreken.

Hoewel er naar schatting meer dan 25 duizend Fransen in Senegal wonen, bedient de Franse supermarkt niet alleen maar de Franse gemeenschap: het leeuwendeel van de klanten die we in de Casino-, Auchan- en Carrefour-supermarkten tegenkomen is Senegalees. Het aantal Senegalezen (uit de rijkere midden- en bovenklasse) dat naar de Auchan komt is de afgelopen jaren zelfs flink gestegen, sinds die grootgrutter een paar jaar terug een prijzenoorlog ontketende.

Over de auteur Joost Bastmeijer is correspondent Subsahara Afrika. Hij woont in Dakar.

Dat er zoveel supermarkten zijn die bijna alleen maar Franse producten verkopen, zegt veel over de innige banden die Senegal nog altijd heeft met zijn voormalig kolonisator. Veel Senegalezen hebben Franse eetgewoonten overgenomen, zag ik toen ik hier onlangs mijn eerste reportage over stokbroden maakte. Er worden in Senegal meer dan 8 miljoen typisch Franse baguettes per dag gegeten, ook al kan de tarwe die voor de broden wordt gebruikt nergens in Senegal groeien.

Voor het verhaal over de stokbroden sprak ik met een ondernemer die af wil van die Franse afhankelijkheid, een sentiment waar meer Senegalese bedrijven op inspelen. Waar op de geïmporteerde Franse producten vaak precies te zien is uit welke regio in Frankrijk ze komen, waarbij zelfs een trots Frans vlaggetje is afgebeeld, zijn er nu ook steeds meer ondernemingen die zich bewust als ‘Senegalees merk’ profileren.

Zo is de slogan van Dolima, een van de enige zuivelproducenten in Senegal, ‘goed voor mij, goed voor mijn land’. Bij al een handjevol Senegalese supermarkten is bovendien te zien dat ze ‘honderd procent Senegalees’ zijn, hoewel vele alsnog net zo goed voornamelijk (onder meer uit Frankrijk) geïmporteerde producten verkopen.

Die nationalistische, vaak zelfs anti-Franse stemming is niet uniek voor Senegal. De Fransen werden onlangs gedwongen om hun troepen terug te trekken uit Mali en Burkina Faso, waar overheden liever samenwerken met huurlingen van de Russische Wagnergroep. De Franse president Macron maakte daarom een tour langs verschillende Afrikaanse leiders, om maar weer eens te benadrukken dat Frankrijk hen ziet als ‘een neutrale gesprekspartner’.

Ook croissants worden veel verkocht in Senegal. Beeld Joost Bastmeijer

Ondertussen groeit de onvrede over de Franse invloed en aanwezigheid dus ook in Senegal. Bij rellen die twee jaar geleden uitbarstten toen een Senegalese oppositieleider werd opgepakt, trok een boze menigte eropuit om Franse bedrijven aan te vallen. Volgens de oppositieleider, die als een ‘economisch nationalist’ wordt gezien, zorgen Franse bedrijven in Senegal (die samen verantwoordelijk zijn voor een kwart van het Senegalese bbp) er namelijk voor dat de bevolking arm blijft. Ook de Auchan-supermarkt moest er toen aan geloven: 21 filialen werden geplunderd, sommige supermarkten werden zelfs in brand gestoken.

De Auchan-keten besloot het daarom op een charme-offensief te gooien: wie de supermarkt bij mij om de hoek binnenkomt, loopt direct tegen de lokale producten aan, die worden aangeprezen met een A4’tje met de Senegalese vlag erop. Op grote billboards langs de corniche, een grote weg die langs de wijken voert waar veel Auchan-supermarkten staan, is bovendien te lezen dat er maar liefst zeshonderd Senegalese producten bij de keten te koop zijn. Hoeveel Franse producten ze verkopen, staat er helaas niet bij.