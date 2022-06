De foutcode E25 op de vaatwasser heeft een heel bijzondere betekenis bij Eva thuis

Na een dag vol vertragingen, humeuren en andere dingen die niet lukten kwam ik thuis in een ontploft huis met daarin een ‘rillerige’ man, een baby die van de kattenbrokken zat te smikkelen en twee zwaar opgemaakte kleuterpubers die hun poppen in bad hadden gedaan, op míjn bed.

Tot zover niks nieuws.

Maar toen zag ik het schermpje van de vaatwasser die ik die ochtend bij vertrek had aangezet, er knipperde een foutcode op.

Ik kwam naderbij: E25.

Toegegeven, ik wist al wel wat er stond, want die E25 had er die ochtend ook al gestaan, als ik heel eerlijk ben al de hele week, maar foutcodes interpreteer ik altijd als vriendelijk bedoelde waarschuwingen, zoals inktmeldingen van de printer, de brief die je krijgt als je jaarlijkse APK eraan zit te komen of je laptop die zegt dat je de boel moet updaten – je moet wel handelen, maar heus niet metéén.

Maar nu was het menens, zag ik toen ik de machine opentrok. Vuile glazen, nog vuiler dan hoe ze er die ochtend in waren gegaan, en onderin de machine een laag troebel water. Er zat niets anders op dan er een tutorial bij te zoeken en op mijn knieën te gaan, ík ja, want van mijn man valt op dat vlak weinig te verwachten, niet uit luiheid, dat zou niet aardig zijn om in een nationale krant te zetten, maar vanwege, nou ja, vanwege de motoriek die wel meer mensen met een denk-hoofd hebben.

Onder het filmpje was een lounge-achtig, niks-aan-de-hand-muziekje gemonteerd. Nul vuile afwas ook in de demo-machine, laat staan troebel water, niet echt gelijke speelvelden dus, maar goed. Wat me te doen stond: stekker uit het stopcontact halen, daarna filter en pompdinges eruit tillen, slang en koppelstukken demonteren en tot slot de hele handel controleren op etensresten en stukken gebroken glas, want daar kwam het in de meeste huishoudens kennelijk op neer.

Ik vond niks, puntje voor ons.

Maar daarmee was het probleem nog niet opgelost. Het water was niet weggelopen, sterker, het stond hoger. Ook lag de vaatwasmachine nu in niet nader te definiëren onderdelen voor me op de grond. Vanaf hun veilige rekje keken de vuile glazen, ik voelde het wel, me minachtend aan.

‘Is het gelukt?’, riep iemand vanonder zijn dekentje op de bank.

Ik voelde veel weerstand toen ik een half uur later het nummer van de lokale witgoedspecialist draaide. Ik wist dat een afspraak nog weken op zich zou laten wachten, ik wist dat een geroutineerde kerel in bedrijfstrui en spekzolen er vervolgens maximaal vijf minuten over zou doen om de boel te fiksen en ik wist ook dat ik daar aan het einde van dit vernederende liedje dan 125 euro voor zou mogen neerleggen, of waarschijnlijk méér, want sinds corona en Oekraïne rekent elke gek het dubbele voor zijn diensten, en ga jij maar bewijzen dat het flauwekul is dat hun kosten zijn gestegen.

In die toestand leven we nu. Elke dag wassen we zélf af, in een wereld van ongelezen boeken is dat iets waarvan ik had gezworen het nooit meer te doen.

Maar goed, het is niet ongezellig, dat wil ik best toegeven. Hij zet er meestal een muziekje bij op, That’s life van Frank Sinatra of On the road again van Willie Nelson, de meisjes helpen ook graag. Na afloop hangen we de theedoeken over de verwarming, dat ruikt lekker. Gisteravond zongen we er per ongeluk bij.

E25 is eigenlijk een code om gezinnen dichter bij elkaar te brengen, heb ik weleens gelezen.