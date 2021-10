De formatie in nieuwe stijl gaat hoge eisen stellen aan het nieuwe kabinet

Informateurs Wouter Koolmees en Johan Remkes, het minzame rekenwonder en de politieke rouwdouwer. Beeld Freek van den Bergh

Het zou best wat kunnen worden, dat nieuwe informateursduo: Johan Remkes, de politieke rouwdouwer die vorige week dan toch de doorbraak forceerde, naast het minzame rekenwonder Wouter Koolmees, in de afgelopen jaren betrokken bij vele ingewikkelde politieke onderhandelingen.

Het is in elk geval fijn dat ze enige spoed aan de dag willen leggen. Hoopgevend is ook hun voornemen om het in deze formatie nu eens echt over een andere boeg te gooien. Ze zeggen dat ze vastbesloten zijn het regeerakkoord beknopt te houden, beperkt tot de hoofdlijnen en de doelstellingen. De uitwerking is daarna aan de nieuwe ministers, die hun eigen ‘regeerprogramma’ mogen vaststellen.

Zo is het sinds de jaren zeventig niet meer gedaan in Nederland, maar het is de moeite waard om het weer eens te proberen. Het voordeel is dat de onderhandelingen niet overdreven lang hoeven te duren (VVD, D66, CDA en CU regeren immers al vier jaar samen), maar ook is het de enige kans om de rol van het parlement daadwerkelijk te versterken. Regeringsfracties zijn dan in theorie slechts gebonden aan de doelstellingen en kunnen het kabinet kritisch blijven volgen bij de uitvoering. Dat is precies waaraan het in de afgelopen jaren te vaak ontbrak.

Dat is dus de theorie. In de praktijk wordt het nog moeilijk genoeg. Want wie moeten dat politieke waagstuk gestalte gaan geven? Remkes en Koolmees onderscheiden ‘de vier p’s’ van de formatie: partijen, programma’s, portefeuilles en personen. Die laatste, de personen, waren in de vorige formaties nogal eens de sluitpost. Maar dat kan niet langer zo zijn als de ministers zelf hun programma moeten opzetten én daarmee de boer op moeten in de Tweede Kamer. Dat vraagt om zelfbewuste en eloquente vakministers, ervaren en ambitieus op hun eigen terrein, bedreven in het politieke spel met de Kamer en bovenal: niet bang om af en toe ook een politieke nederlaag te lijden of van de eigen coalitiepartners te horen te krijgen dat het anders moet.

Vooral voor een partij als de VVD, die in de afgelopen jaren in toenemende mate slechts brave uitvoerders van dichtgetimmerde regeerakkoorden zocht, vergt dat nogal een gedaanteverwisseling. Waar gaat de minister-president al die top-bewindslieden voor zijn vierde kabinet vandaan halen, nu hij al de grootste moeite heeft om met de bezetting van zijn derde kabinet niet door de ondergrens te zakken? Misschien is het beter als Remkes en Koolmees die vraag niet tot het laatst bewaren.