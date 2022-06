De FNV ziet de zo gewenste 14 euro per uur al gloren aan de einder

Het was zo’n gang met systeemplafond en grote stopcontacten waar Agnes Jongerius dinsdag in het holst van de nacht doorheen kwam gelopen; ze werd gefilmd door een medewerker die ‘hebben we een deal?’ vroeg waarop Jongerius ‘we hebben een deal’ zei. Een beetje zoals ze vroeger, toen ze nog de werknemerstroepen in de polder aanvoerde, ook op onchristelijke tijdstippen onder tl-licht stond uit te leggen wat ze er namens de werkenden uit had gesleept bij kabinet en werkgeverslobby – of niet. Daar viel weleens een onvertogen woord bij, want soms moet je aaien en soms moet je er met gestrekt been in.

Jongerius zit alweer acht jaar in het Europees Parlement namens de PvdA en werd daar een van de hoofdonderhandelaars voor een Europese richtlijn met voorwaarden waaraan het minimumloon moet voldoen. Dat is tamelijk spectaculair want tot niet zo vreselijk lang geleden kende de Europese Unie wel iets dat ‘sociaal beleid’ heette, maar was het niet de bedoeling dat de lidstaten daar veel van zouden merken. EU-landen zaten doorgaans niet te wachten op voorgeschreven normen voor een bestaansminimum waar ze geen zin in en geen geld voor hadden, of ze voorzagen grote problemen bij de loononderhandelingen als Brussel zich er ook mee ging bemoeien, of ze vonden hun sociale zekerheid superieur (driemaal raden).

Nu ligt er dus na twee jaar (voor Jongerius is dat niks, ze stak een veelvoud van die tijd in polderonderhandelingen over pensioenen) een deal met de lidstaten over het minimumloon, die nog geen vastgeklonken deal is, want er volgen nog diverse stemmingen. Daarmee ligt er een instrument waarmee in Europees verband wellicht hier en daar een zetje kan worden gegeven aan armoedebestrijding onder de laagstbetaalden.

Het is allemaal heel voorzichtig geformuleerd, want het blijft een onderhandelingsresultaat dat voor ruim twee dozijn landen acceptabel moet zijn. Daarom komt er geen minimumstandaard, maar moeten lidstaten wel elke twee of vier jaar onderzoeken of het minimumloon ‘toereikend’ is om er een ‘fatsoenlijk’ bestaan op na te kunnen houden. Liefst hanteren ze daarbij de norm van de internationale vakbeweging dat het minimumloon de helft moet bedragen van het gemiddelde loon, maar ook dit wordt niet verplicht.

Waardoor Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken, opgelucht kon meedelen dat hier niets hoeft te veranderen. De FNV denkt daar anders over en ziet de zo gewenste 14 euro per uur al gloren aan de einder. Jongerius ziet ook ruimte voor hogere lonen aan de onderkant.

Dat kan zomaar een interessante strijd worden. Er lopen hier heel wat mensen te sjouwen met andermans pakjes, maaltijden, koffers of dweilemmers tegen tarieven waarvan je kunt betwisten of ze ‘toereikend’ zijn voor een ‘fatsoenlijk’ bestaan. Tegenwoordig kijken ze zelfs bij de VVD niet meer liefdeloos naar het minimumloon (er is een tijd geweest dat ze daar ‘afschaffen’ riepen, want minimumtarieven verstoren de markt), zegt het Centraal Planbureau dat een hoger minimumloon heus niet slecht hoeft te zijn voor de werkgelegenheid (daar werd vroeger anders over gedacht), en voorziet het Regeerakkoord in een stijging. Maar de inflatie eet alles weer op; dat maakt het toereikendheidscriterium relevant.

De staking van de koffergooiers was nog maar het begin.