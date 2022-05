De fietsenmaker die wél met zijn tijd meegaat

Jarenlang beschouwden ze de toekomst als een schaduw, iets wat hen altijd achtervolgde, maar waaraan ze eigenlijk nooit aandacht gaven, want waarom zouden ze ook? Maar toen draaide de zon, werd vijf voor twaalf vijf over twaalf, en merkten ze opeens dat ze er continu achteraan hobbelden.

Opeens bezaten de mannen met knoestige handen winkels die hoorden bij een voorbije tijd. Opeens kwamen hun klanten niet meer naar hun fietsspeciaalzaken om een band te laten plakken of een spatbord te vervangen, maar omdat de in hun frame geïntegreerde elektromotor haperde bij snelheden boven de 45 kilometer per uur.

‘Vroeger paste een spatbord gewoon op iedere fiets. Nu produceert iedere fietsfabrikant zijn eigen spatborden’, zegt Roel Peerenboom (47), een man die al sinds zijn vijftiende in fietsenwinkels bezig is, maar in tegenstelling tot veel vakgenoten besloot wél met zijn tijd mee te gaan.

‘Als echt niets lukte in iemands leven, was er jarenlang nog het advies dan maar fietsenmaker te worden’, zegt Peerenboom. Dat was immers een overzichtelijk beroep. Je moest de werking van de terugtraprem begrijpen en dan was je er wel zo’n beetje. Maar toen kwam de e-bike en was de eerste handeling opeens het aansluiten van de fiets op een computersysteem teneinde een probleemdiagnose te laten draaien.

Opeens leiden roc’s geen fietsenmakers meer op, maar ‘tweewielertechnici’. Dat is natuurlijk terecht. Over drie jaar zal naar verwachting zo’n 40 procent van alle in Nederland gefietste kilometers elektrisch zijn. Maar ja, leg dat maar eens uit aan al die mannen met blauwe overalls en smeer op hun handen, wanneer ze wéér een nieuwe bijscholingscursus moeten volgen.

Overigens komen er, naast die steeds verdere automatisering van de maatschappij, wel meer problemen van het moderne Nederland samen in ’s lands fietsenwinkels, zegt Peerenboom. Je hebt bijvoorbeeld de krappe arbeidsmarkt, waardoor er nauwelijks personeel bereid is te werken voor een fietsenmakerssalaris. Er zijn de leveringsproblemen vanwege de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne, waardoor het soms maanden kan duren voordat een passende accu arriveert.

En je hebt natuurlijk te maken met de onstuitbare opkomst van de wegwerpmaatschappij – een ontwikkeling die ook kleermakers, schoenlappers en ouderwetse elektronicawinkels treft en ervoor zorgt dat mensen hun spullen nauwelijks nog onderhouden en de wereld zo langzamerhand verstopt raakt met weggegooide want gedateerde iPhones, stadsfietsen die niet meer in de behoefte voorzien en andersoortige welvaartsresten.

Peerenboom, wiens fietsenwinkel zich in Wageningen bevindt, besloot al die problemen voor te zijn. Hij begreep dat het niet langer mogelijk is alle type fietsen te verkopen én bijgeschoold te blijven, waarna hij besloot enkel nog te werken met die paar merken waarvan hij precies weet hoe ze in elkaar steken. Eigenlijk precies zoals een autodealer doet.

Roel Peerenboom in een van zijn Youtube-video's. Beeld Youtube

Om daar ruchtbaarheid aan te geven, huurde hij een online communicatiespecialist in, met wie hij een Youtube-account begon. Daarop plaatst hij wekelijks filmpjes over waar je op moet letten als je een elektrische fiets met middenmotor wilt kopen, of hoe je zelf het beste je eigen derailleur kunt afstellen.

Het bleek een gouden zet, want niet alleen kijken er op jaarbasis zo’n 3,5 miljoen mensen naar zijn filmpjes, ook veranderde zijn klantenbestand van gezinnen die toevallig in de buurt van zijn winkel wonen – de standaardclientèle van de ouderwetse fietsenmaker – tot mensen die zonder problemen een uur in de auto stappen om in Wageningen hun specifieke nieuwe fietsmerk aan te schaffen. Voor dat Youtube-account kwam 98 procent van zijn klanten uit Wageningen. Nu komt 63 procent juist van buiten Wageningen.

Dankzij die succesvolle ommezwaai kon Peerenboom ook besluiten enkel nog op afspraak te werken – eindelijk geen klanten meer die zomaar even binnen piepen met een lekke band. ‘Wist je dat ongeveer 70 procent van de werktijd van een klassieke fietsenmaker geen geld oplevert? Het is allemaal garantiewerk of kleine klusjes waar ze geen geld voor durven te vragen, omdat klanten nu eenmaal vinden dat dat bij de service hoort.’

Nog iets wat Peerenboom voortaan anders doet: hij repareert enkel fietsen die bij hem gekocht zijn en zegt tegen al zijn klanten dat ze jaarlijks moeten langskomen voor een onderhoudsbeurt. Ook hier weer: net als een bij de autodealer.

En als u dat vreemd vindt, zegt Peerenboom, ligt dat vooral aan u, want zodra fietsen meer op auto’s gaan lijken, en in veel gevallen de auto zelfs helemaal vervangen, is het toch niet meer dan logisch dat ook fietsenmakers zich als autogarages gaan gedragen?

Wen er maar gewoon aan. Het is namelijk de toekomst.