De ‘femme fatale’ in de kunst is een gevaarlijk patriarchaal cliché

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

De femme fatale is aan vernieuwing toe. Net als ‘de moeder’, ‘de heks’ en ‘de maagd’ trouwens, maar hier beperken we ons even tot de eerste, die gewetenloze seksbom die de arme mannen gek maakt en dat uiteindelijk vaak met de dood moet bekopen.

De aanleiding is weer een opera, sorry. Want bij de recente première van Carmen, de seizoensopening van De Nationale Opera (DNO), viel een interessante discrepantie op. Terwijl regisseur Robert Carsen in zijn enscenering uit 2009 zichtbaar worstelt met dit toen al gedateerde archetype, schrijft DNO in de communicatie nog onbekommerd over deze ‘femme fatale bij uitstek’. Spannend hoor, die ‘fatale vrouw’; meedogenloze verleidster die voor haar immorele ambities het gevoelige mannenhart misbruikt. Ze is veelvoorkomend in de kunst, maar bestaat zo’n vrouw eigenlijk? Is ze niet vooral een mannelijke uitvinding, projectie, fantasie?

De Nigeriaanse schrijver Chimamanda Ngozi Adichie noemt dit een single story: een eenzijdig verhaal over een gemarginaliseerde groep, dat steeds wordt herhaald en bevestigd. In het geval van de foute vrouw: ze is gewetenloos, ze heeft geen hart, ze maakt hem gek, ze vraagt erom. Maar als deze verleidster slecht is, harteloos, een duivel, dan is het oké om haar te haten en te vrezen, misschien zelfs om haar te vermoorden. Uit onmacht! Frustratie! Wanhoop! Toch? Dat maakt de ‘femme fatale’ tot een gevaarlijk patriarchaal cliché.

‘Single stories’ leiden tot hardnekkige misverstanden. Terwijl Carsen in zijn regie duidelijk iets wil zeggen over femicide als entertainment, schreef een recensent toch nog op dat Carmen ‘Don José dwingt om haar te doden’. Echt? We moeten oppassen met de verhalen die we elkaar keer op keer vertellen. Het is te prijzen dat Carsen dat verhaal op z’n minst probeert te problematiseren, al komt die bedoeling wellicht niet helemaal over.

Het geeft maar weer aan hoe hoog de nood is aan verhalen en personages voorbij de clichés. In het septembernummer van vakblad Theaterkrant Magazine staat een groot onderzoek naar de rol van de vrouw in het theater. Onderzoekers Paulien Geerlings en Nina van Tongeren keken bijvoorbeeld naar het aandeel van vrouwelijke schrijvers (te weinig: tweederde van de voorstellingen bij de grote gezelschappen is geschreven door een man). Ze keken naar de hoeveelheid tekst van vrouwelijke personages (weinig) en naar hun invloed op de plot (weinig). Om te voorkomen dat ‘single stories’ het vrouwbeeld nog decennia zullen beperken, doen ze een oproep tot verbreding van de canon.

Eenzelfde soort vlammende aansporing deed artistiek directeur Alida Dors van Theater Rotterdam bij haar ‘Staat van het Theater’, het openingsstatement van het Nederlands Theaterfestival. In ritmisch spoken word, ondersteund door sensationele dans, vroeg Dors: ‘Wie wordt gehoord en welke verhalen geven we de ruimte?’ Ze had het over een veel bredere, hoognodige inclusiviteit, maar richtte zich ook expliciet tot de vrouwen in de sector. ‘Wie anders dan wij kunnen verandering afdwingen?’

Verheugend aspect in het onderzoek van Theaterkrant Magazine: in het jeugdtheater, met relatief veel vrouwelijke toneelschrijvers en regisseurs, gaat het al een stuk beter. Voor de ogen van een nieuwe generatie kantelt het cliché. Eindelijk.