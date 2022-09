De falende overheid kan iets opsteken van festivals

De komende weken piepen links en rechts de laatste kleine festivals op in de polder, het is nog niet gedaan. Maar na de wederopstandingseditie van Lowlands mogen we het popfestivalseizoen 2022 toch gaan afsluiten. En evalueren.

Daarbij kunnen we iets verheugends constateren, dat tegelijk uitgesproken wrang is. Want het opmerkelijkste van dit festivalseizoen, dat na twee jaar corona ternauwernood tot stand kwam, moet toch zijn dat het opvallend goed was georganiseerd. En dat het publiek er als vanouds in de watten werd gelegd, ondanks onderliggende problemen, van materiaal- en personeelstekorten tot financiële nood, die de hele maatschappij raken maar zeker ook de festivals.

Waar de overheid dramatisch faalt en alles wat organisatie vereist uit de klauwen laat lopen, trekken festivals hun producties dwars door de misère en merkt het publiek nauwelijks dat er iets mis is in dit land. De festivals waren wat dat betreft een idylle. Misschien kunnen de bestuurders er eens een kijkje komen nemen en er iets van opsteken. De toiletten, voor mensenmassa’s tot 80 duizend man, waren overal binnen handbereik en ze waren relatief schoon. We zeggen het maar even.

Natuurlijk ging hier en daar iets mis. Pinkpop werd verrast door de hitte en had moeite met aanpassingen die het voor het publiek draaglijker hadden kunnen maken. En Lowlands moest een pijnlijke afzegging doen en de komst van het Noord Nederlands Orkest op het laatste moment afblazen, omdat de productionele opbouw van het concert van afsluiter Stromae anders in gevaar kwam.

Maar verder? Een ogenschijnlijk geoliede machine. De branche was de afgelopen decennia kennelijk zo goed doorontwikkeld, dat een coronaramp kon worden gekeerd. Er zijn nog genoeg problemen, die de komende jaren de kop weer opsteken. De personeelstekorten zijn niet voorbij, de inflatie ook niet en er zitten gaten in de budgetten na alle afgezegde edities. Maar 2022 geeft hoop.

Veilig

Het publiek mag zichzelf complimenteren. Ik liep rondjes van Paaspop tot Pinkpop en van Best Kept Secret tot Dekmantel en Lowlands en al zie ik niet alles: ik heb geen rottigheid meegemaakt, geen opstootje, niets. In Biddinghuizen vertelden twee vrouwen me dat ze zich op Lowlands zo veilig voelden, ook in de nacht. Op Pinkpop was het bijna 40 graden, maar niemand kookte over, ook niet bij lange wachttijden aan de bar. Waar ter wereld worden 80 duizend mensen samengeperst op een veld onder een bloedhete zon en breken géén vechtpartijen uit?

Maar het grootste wonder zat hem in de helende kracht van de muziek. Als we het hard nodig hebben en de wereld van ellende in elkaar lijkt te zakken, kan muziek ons optillen, merkten we na drie jaar treurnis. Bij een aangrijpende show van Stromae op Lowlands, waar 50 duizend man stil en ontroerd naar stonden te luisteren. Bij een goddelijke Nick Cave op Best Kept Secret, waarbij niemand het droog leek te houden. En bij al die opkomende, lekker dwarse nieuwe namen die over tien jaar misschien ook als magische afsluiter op een hoofdpodium staan en ons even alle rotzooi laten vergeten.