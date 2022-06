De factchecks door Chinese staatsmedia zijn vaak nogal selectief

Gasten scannen hun QR-code voor ze een restaurant in Shanghai binnengaan. Beeld Reuters

Het bericht ging vorige week viraal op Chinese sociale media: een 80-jarige oma in Shanghai wilde zichzelf op haar verjaardag op een portie noedels trakteren, maar mocht de winkel niet binnen omdat ze geen smartphone had en dus geen ‘groene QR-code’ kon tonen. Ze vroeg een voorbijganger om hulp, maar die had geen test van minder dan 72 uur en mocht ook niet binnen. De jarige oma ging zonder noedels naar huis.

Op sociale media klonken boze reacties. ‘De epidemiepreventie is bedoeld om ouderen te beschermen, maar berokkent hen vooral schade’, aldus blogger ChengDeDeDe. ‘Het is geen geheim dat veel ouderen tijdens deze epidemie moeilijk bij een dokter kunnen komen. En het is nog schokkender dat iets kleins en routineus als noedels kopen, ook niet lukt. De uitbaters van deze winkel hebben geen empathie. Ze zijn de perfecte uitvoerders van het beleid, robots van vlees en bloed.’

Buurtcomité

Dat was buiten staatskrant Xinmin Evening News gerekend. Die besloot om uit te zoeken of het socialemediabericht wel klopte. Wat bleek? Het was geen 80-jarige, maar een 90-jarige oma. En ze was uiteindelijk wel aan noedels gekomen, met hulp van haar buren en haar buurtcomité. Ze had overigens ook een papieren ‘groene code’ kunnen aanvragen, speciaal voor ouderen zonder smartphone. Met andere woorden: niets aan de hand.

Het is wat Chinese internetters een ‘ontkenning in Shanghai-stijl’ noemen: de basisfeiten van een bericht worden niet betwist, maar bepaalde details worden weerlegd, en op basis daarvan wordt het hele bericht als onwaar afgedaan. Het is een stijlfiguur die tijdens de lockdown van Shanghai opgang maakte in Chinese media, vandaar de naam. En het is een handig instrument voor censuur gebleken.

Voorbeelden van ‘ontkenning in Shanghai-stijl’ zijn er te over. Neem de video van huilende kinderen in een ziekenhuis in Shanghai, die tijdens de lockdown van hun ouders waren gescheiden. Kinderen lagen met zijn drieën opeengehoopt in bedjes, zonder toezicht. Maar volgens staatsmedia was het één grote leugen: de beelden waren niet op de covidafdeling van het ziekenhuis gemaakt, zoals in de video werd beweerd, maar op de kinderafdeling.

Quaraintainecentrum

Of neem de protesten van inwoners van Shanghai die uit hun huis werden gezet, omdat hun woonblok als quarantainecentrum was aangeduid. Factcheck van de staatsmedia: die inwoners waren geen eigenaren maar slechts huurders, dus technisch gezien was het niet ‘hun’ woning. Of de video van covidpatiënten die in een tijdelijk ziekenhuis in Shanghai in kartonnen dozen moesten slapen. Factcheck: de video kwam uit een quarantainecentrum in een andere stad.

Wat opvalt bij al deze ontkenningen, is dat over de essentie – weggehaalde kinderen, uitgezette inwoners, patiënten in kartonnen dozen – niet wordt gerept. De focus ligt op foute details, en die zijn voldoende om het hele bericht als ‘gerucht’ te bestempelen. De reden is simpel: het verspreiden van geruchten is strafbaar in China, met celstraffen tot zeven jaar, en internetbedrijven zijn verplicht om geruchten meteen te verwijderen. Factcheck als vorm van censuur.

Rode lijnen

Overigens heeft China ook echte factcheckers, maar die hebben het erg moeilijk. Zo richtte journalist Wei Xing in 2020 China Fact Check op, met tientallen vrijwilligers en 90 duizend volgers. Een recent artikel in Southern China Morning Post (SCMP) beschrijft hoe Wei geen binnenlands nieuws controleert, maar enkel buitenlands nieuws. Dat ligt minder gevoelig en verkleint de kans dat hij ‘rode lijnen’ overschrijdt.

Professor journalistiek Zheng Jiawen van Nanjing University richtte in 2017 met haar studenten NJU FactCheck op. Zij waagde het berichten van staatszender CCTV en van de Chinese overheid te corrigeren, maar werd beschuldigd van onpatriottisch gedrag. Volgens verschillende bronnen van SCMP heeft Zheng na klachten haar universiteit moeten verlaten.

Leen Vervaeke is correspondent in Beijing.