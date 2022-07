De excuses van Klaas Knot ontroeren omdat, na jaren waarin je alleen maar ‘wat gaat het langzaam’ dacht, plotseling alles samenkomt

Uit de radio fladderde de stem van Klaas Knot. Met de stem waarmee hij normaal spreekt over monetaire beleidsinstrumenten of de hypotheekrente, sprak hij excuses uit voor de rol die De Nederlandsche Bank heeft gespeeld in de slavernij. Toen hij alle overzeese gebieden en oud-koloniën één voor één bij naam noemde en zijn excuses uitbreidde naar ‘alle mensen die door de persoonlijke keuzen van ook mijn voorgangers werden gereduceerd tot hun huidskleur’, sloeg bij mij de ontroering toe.

Omdat het excuses zijn voor een rol die iemand van minder goede wil eenvoudig met bestuurlijke lenigheid had kunnen omzeilen. Dat is niet moeilijk, kijk maar om je heen. Volg de parlementaire enquête over de gaswinning waar Annemarie Jorritsma zich alleen kon herinneren wat er goed was gegaan toen zij verantwoordelijk was voor het energiebeleid. Lees in de Volkskrant de klaagzang van Jeroen Dijsselbloem die het coronabeleid evalueerde en hardhandig is gestuit op de Eerste Wet van Den Haag (het kabinet neemt zelden verantwoordelijkheid voor belangwekkende conclusies uit onderzoeksrapporten; zie ook: alle eerdere alarmsignalen over stikstof sinds de vorige eeuw), en op de Tweede Wet van Den Haag (de premier maakt zich groot wanneer het opportuun is, ‘maar’, constateert Dijsselbloem, ‘nu gaat het om verantwoording afleggen, reflecteren en leren, en dan is hij er niet meer bij’).

Ontroerend was het ook, omdat minister Weerwind het op Keti Koti moest doen met een lullig ‘het kabinet komt nog voor 2023 met een reactie op het advies ‘Ketenen van het Verleden’ van de Dialooggroep Slavernijverleden’. Waardoor straks elke organisatie die ouder is dan 170 jaar excuses heeft aangeboden, terwijl het kabinet nog zit te vergaderen over de bange vraag of er misschien iemand boos zal worden. Erger: of het misschien geld gaat kosten.

Bij Klaas Knot ligt dat anders: ander instituut, ander hout. Hij liet vorig jaar de rol van DNB in de op mensenhandel gestoelde economie onderzoeken door Leidse wetenschappers. Zij brachten in kaart hoe de bank het ministerie van Koloniën van dienst was, en hoe er innovatieve financiële producten werden opgetuigd zoals hypotheken met grond, gebouwen en in slavernij gehouden mensen als onderpand; de waarde van die mensen was nauwkeurig bijgehouden in dikke boeken, ze heetten Cornelis, Mary of Eva en waren soms 200 gulden waard, soms 300, soms meer. De onderzoekers documenteerden ook hoe de Amsterdamse elite, het gros van de DNB-bestuurders incluis, tot aan de nek in de plantagebelangen zat en zich fel verzette tegen afschaffing van de slavernij. Uit vrees voor een financiële strop. Onderschat nooit de oerkrachten die vrijkomen wanneer mensen die al best veel hebben iets daarvan moeten afdragen. Turf maar hoe vaak dan de woorden ‘het is niet eerlijk’ langskomen.

De woorden van Knot waren vooral ontroerend omdat na jaren waarin we thuis alleen maar ‘wat gaat het langzaam’ dachten, plotseling alles samenkomt. Dat er serieuze belangstelling is voor wat er gebeurd is vroeger in de gebieden die Nederland zich had toegeëigend compleet met alle mensen die er al waren of erheen zijn gesleept. Dat er de lieve mensen zijn in Rheden uit de krant van vrijdag die willen leren. Dat er het omslagpunt is in de Zwarte Pietenstrijd. Dat er chique recensenten zijn die horen over oude boeken van dode Antilliaanse en Surinaamse schrijvers en er anno 2022 over schrijven alsof ze de ontdekking van de eeuw hebben gedaan. Dat er Nederlanders van hier zijn die beseffen dat ze horen bij Nederlanders en voormalige Nederlanders van daar.