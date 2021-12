De evacuatie uit Kabul laat zien hoe belangrijk het is dat bestuurders écht luisteren naar mensen in het veld

Afghanen klimmen op 16 augustus op een vliegtuig op het vliegveld in Kabul omdat ze de machtsovername door de Taliban willen ontvluchten. Beeld Wakil Kohsar / AFP

Hoeveel waarschuwingen vanuit Kabul hadden Sigrid Kaag en Ank Bijleveld eigenlijk willen hebben voordat ze wél een ordentelijke terugtrekking uit Afghanistan waren gaan organiseren?

6 augustus: ‘De Talibanstrategie werkt tot dusver veel sneller dan verwacht.’

9 augustus: ‘Taliban rukken sneller op dan verwacht.’

11 augustus: ‘Taliban hebben nu negen provinciehoofdsteden in handen, naderen de driehoek rondom Kabul.’

12 augustus: ‘Het slotoffensief van de Taliban richting Kabul is begonnen’, al sprake van ‘veel liquidaties, gedwongen huwelijken met jonge meisjes en een heksenjacht op bewoners die banden met westerse organisaties hadden’.

13 augustus: ‘Hoe eerder mensen weg kunnen, hoe beter.’

Het is slechts een bloemlezing uit de correspondentie tussen Kabul en Den Haag waarover deze krant vandaag bericht. De afloop is bekend. Terwijl op 14 augustus de eerste Talibanstrijders de buitenwijken van Kabul bereikten, liet Bijleveld enthousiast weten dat ze had genoten van de film De slag om de Schelde. Kaag was dat weekend druk met de binnenlandse politiek. Niet onbelangrijk, want de eeuwig vastzittende formatie bedreigde haar voornemen om een begin te maken met die veelbesproken ‘nieuwe bestuurscultuur’.

Uiteindelijk verlieten de Nederlandse diplomaten in totale paniek het land, met achterlating van honderden Afghanen die zo intensief voor Nederland werkten dat zij en hun gezinnen onmiddellijk in groot gevaar verkeerden. De politieke weerzin binnen het kabinet tegen het opnemen van Afghaanse vluchtelingen was kennelijk groter dan het besef dat hier een zware morele verantwoordelijkheid lag. Dat velen toch nog weg wisten te komen, had minder met overheidsbeleid te maken dan met hun toevallige contacten met journalisten, hulpverleners, defensieveteranen en Kamerleden.

De officiële evaluatie moet nog komen, maar die is niet nodig om één conclusie te trekken: een kabinet kan in gloedvolle zinnen opschrijven dat de overheid ‘oog heeft voor de menselijke maat’ en bovendien ‘begrijpelijk, bereikbaar en aanspreekbaar voor inwoners’ is – zoals Rutte IV deze week deed – maar dat werkt alleen als bestuurders de realiteit hoger inschatten dan hun eigen politieke prioriteiten en bovendien bereid zijn te luisteren naar de mensen in het veld, in dit geval Kabul. Vooral daarvan hangt af of het iets gaat worden met de nieuwe goede voornemens.