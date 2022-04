De Europese Unie mag zich harder opstellen tegenover Orbán

Viktor Orbán is de onvermijdelijke winnaar van de oneerlijke verkiezingen in Hongarije. De oppositie wordt er benadeeld, de kritiek is gemuilkorfd. Binnen de Europese Unie is geen plaats voor deze vriend van Poetin.

De Hongaarse premier Viktor Orbán zal waarschijnlijk de parlementsverkiezingen van zondag winnen. Zijn warme verhouding met de Russische president Vladimir Poetin lijkt hem niet te deren. In de peilingen is Orbán alleen maar gestegen sinds Poetin Oekraïne aanviel.

Het is duidelijk dat Orbán een aanzienlijke steun onder de Hongaarse bevolking geniet. Toch kan hij niet worden beschouwd als de winnaar van eerlijke verkiezingen. Bij de vorige verkiezingen in 2018 constateerde de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) reeds dat de oppositie sterk werd benadeeld doordat Orbáns partij werd gesteund door het staatsapparaat en kritische media werden gemuilkorfd. Sindsdien is de greep van Orbán op de media en andere onafhankelijke instituties alleen maar toegenomen. Bovendien werd de kieswet veranderd in het voordeel van Orbáns partij. Daardoor wordt het voor de oppositie moeilijk om de verkiezingen te winnen, zelfs als zij zich verenigd heeft achter één kandidaat.

Voor de Europese Unie zal een zege van Orbán een tegenvaller zijn. De EU is al jaren verwikkeld in een conflict met Polen en Hongarije, lidstaten die de rechtsstaat en de democratie ondermijnen. In Brussel wordt uiteraard gehoopt dat de Hongaren zelf een regering aan de macht zullen brengen die de liberale democratie wel respecteert.

Als dat niet gebeurt, en daar ziet het naar uit, rest de EU geen andere keuze dan Hongarije maximaal onder druk zetten. Het is onverteerbaar dat het geld van Europese belastingbetalers het autoritaire en corrupte bewind van Viktor Orbán versterkt. Jaarlijks ontvangt Hongarije miljarden aan Europese subsidies. In ruil daarvoor mag verwacht worden dat het zich houdt aan Europese waarden, waarvoor het bij zijn volle verstand getekend heeft bij toetreding tot de EU.

De oorlog in Oekraïne zet het conflict tussen de EU, Polen en Hongarije verder op scherp. Het democratische Westen is in een strijd verwikkeld met het autoritarisme van landen als Rusland en China. In deze strijd zijn interne cohesie en geloofwaardigheid belangrijk. De EU moet een waardengemeenschap zijn die de democratie en de rechtsstaat hooghoudt. Zij wordt verzwakt als haar principes van binnenuit worden aangevreten door regeringen die geen respect hebben voor pluralisme, de rechtsstaat en de rechten van minderheden. Als Hongarije vindt dat zijn soevereiniteit wordt aangetast doordat de Europese Unie de naleving van democratie en rechtsstaat wil afdwingen, moet het consequent zijn en uit de EU stappen. Nu incasseert het dankbaar EU-geld zonder zich aan de regels te houden.

Viktor Orbán is te lang de hand boven het hoofd gehouden, vooral door de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de christen-democratische Europese Volkspartij, waarvan Orbáns Fidesz-partij inmiddels geen lid meer is. Dat gebeurde allemaal in de wereld voor 24 februari 2022, toen veel mensen nog geloofden dat handel en economische integratie de vrede zou bevorderen.

De agressie van Vladimir Poetin heeft aan deze wereld een einde gemaakt. Een nieuwe periode vraagt om een principiële stellingname: voor vrijheid en democratie, tegen onderdrukking en autoritarisme. Als de Hongaren zelf geen einde maken aan het bewind van Viktor Orbán, rest de Europese Unie niets anders dan een harde opstelling.