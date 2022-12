‘De Europese Unie kampt met een structureel integriteitsprobleem’

De 1,5 miljoen euro die door de Belgische federale politie is gevonden in verband met het omkoopschandaal in het Europees Parlement. Beeld ANP / EPA

Het Europees Parlement, de door burgers meest gewaardeerde instelling van de EU, is opgeschrikt door een grootschalig corruptieschandaal. Een van de vicevoorzitters, de Griekse Eva Kaili, en de Italiaanse ex-Europarlementariër Pier Antonio Panzeri zouden zich hebben laten omkopen door Qatar en Marokko. Volgens Commissievoorzitter Ursula von der Leyen moet er snel een ethische instantie komen voor alle EU-instellingen om nieuwe uniforme gedragsregels op te stellen en toe te zien op de naleving ervan.

Wat zegt dit schandaal over de kwetsbaarheid van de EU?

Reinout van der Veer, universitair docent Europese integratie aan de Radboud Universiteit Nijmegen: ‘Allereerst valt op dat het niet om een bedrijf gaat, maar om Qatar: een buitenlandse mogendheid. Die hebben ook diplomatieke wegen om belangen te behartigen. Het is sowieso bedenkelijk dat zij daar grotendeels buiten opereren. Ten tweede springt in het oog dat iemand zo hoog in het parlement, een vicevoorzitter, lijkt te zijn omgekocht. Het is een van de grootste integriteitsschandalen in jaren en een cadeautje voor extreemrechtse partijen en eurosceptici als Le Pen en Orbán. Die staan nu te juichen.

‘De EU kampt met een structureel integriteitsprobleem. Brussel heeft sinds 2021 een verplicht lobbyistenregister, maar belangenbehartigers die zich niet vrijwillig inschrijven blijven nog steeds buiten het zicht. Klimaat- en mensenrechtenorganisaties melden zich netjes aan, maar vertegenwoordigers van grote bedrijven en de fossiele industrie vaak niet.

‘Het voorstel van Von der Leyen is op zich een goed idee, want een adequaat integriteitsmechanisme ontbreekt nu totaal: er is geen handhaving en geen monitoring. De vraag is welke bevoegdheden zo’n instantie krijgt. Het moet immers onderzoek mogen doen en ook zélf sancties mogen opleggen. Als het niet voldoende budget en zeggenschap krijgt, helpt een nieuwe instantie niet.’

Sandrino Smeets, Europa-expert verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen: ‘Het accepteren van zulke grote hoeveelheden cash is eerder een incident, corruptie op dergelijke schaal komt niet vaak voor. De Golfstaat in kwestie heeft kennelijk geprobeerd om de standpunten van het Europees Parlement te beïnvloeden. Maar dat is een voortdurend proces. Het EP is groot, relatief ondoorzichtig en staat ver weg van de burger. Daarom hebben Europarlementariërs veel meer dan nationale parlementariërs behoefte aan input van derden – maatschappelijke organisaties, bedrijven et cetera. Die proberen een dossier een beetje in hun eigen richting te duwen. Dat is inherent aan het systeem.

‘Dat Von der Leyen nu met het plan van een ethisch comité komt is een standaard reflex. Het is een schijnoplossing, want contacten worden nu ook al geregistreerd. Er zal altijd sprake zijn van beïnvloeding, ook al is het grote publiek zich daar niet van bewust. Natuurlijk is het Europees Parlement extra kwetsbaar omdat het zelf altijd de moral high ground kiest, ook als het gaat om Qatar en de positie van arbeidsmigranten. Dat nu juist op dit dossier sprake is van corruptie, is pijnlijk.’

Adriaan Schout, Europa-deskundige bij Instituut Clingendael en hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen: ‘Parlementen zijn altijd gevoelig voor verschillende maten van corruptie en zelfverrijking. Ruime onkostenvergoedingen, bijvoorbeeld, zijn nodig, helemaal in het Europees Parlement, omdat voeling gehouden moet worden met de kiezers thuis en met het draagvlak voor EU-beleid. Daarbij, Europarlementariërs hebben veel maatschappelijke en internationale contacten nodig.

‘Transparantie en gedragsregels zijn zeker essentieel, maar onvoldoende. Meer, of zelfs betere regels, kunnen leiden tot regelzucht, tot onwerkbare structuren of tot creatief declareergedrag. De uitdaging van betrouwbaarheid gaat dieper. Elk parlement moet de cultuur van transparantie en betrouwbaarheid hoog in het vaandel houden. Journalistieke alertheid is uiteindelijk het belangrijkste instrument om de cultuur van betrouwbaarheid te waarborgen. Dit geldt nog meer voor het multinationale en multiculturele Europees parlement dan voor nationale parlementen.’