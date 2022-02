De EU moet strenger zijn en niet wachten met Swift af te sluiten voor Rusland

Op 21 februari protesteerden inwoners van Kiev bij het ministerie van Buitenlandse Zaken tegen het uitblijven van harde sancties tegen Rusland, waaronder het afsluiten van internationaal betalingssysteem Swift. Beeld AFP

Van meet af aan heeft het Westen duidelijk gemaakt dat het niet wil vechten voor Oekraïne. De Oekraïners staan er alleen voor tegen een Russische overmacht, net als de Oost-Duitsers in 1953, de Hongaren in 1956 en de Tsjechoslowaken in 1968. Onbevredigend, maar onvermijdelijk. Niemand in het Westen wil een kernoorlog riskeren voor Oekraïne.

Dat schept wel de plicht om Rusland maximaal aan te pakken met niet-militaire middelen. De Europese Unie presenteerde donderdagnacht een pakket aan sancties dat aanzienlijk verder gaat dan de strafmaatregelen die tot dusverre zijn getroffen. Het is echter betreurenswaardig dat zij heeft afgezien van de ‘nucleaire optie’, de uitsluiting van Rusland van Swift, het internationale systeem voor betalingsverkeer.

Natuurlijk is uitsluiting een gecompliceerde maatregel die veel nadelen heeft. Rusland kan verder in de armen van China worden gedreven en Europa wordt er zelf op allerlei manieren door getroffen, onder meer omdat het moeilijker wordt te betalen voor Russisch gas waarvan het zo afhankelijk is. Overigens kan er best een manier worden gevonden om af te rekenen met Gazprom, omdat Rusland net zo goed afhankelijk is van de inkomsten uit de Europese markt.

Maar de argumenten waarmee Europese leiders verdedigen dat zij Rusland niet uit Swift willen zetten, zijn verre van overtuigend. Volgens de Duitse bondskanselier Scholz wordt de maatregel achter de hand gehouden, voor als de situatie verder escaleert. Het conflict in Oekraïne is echter al geëscaleerd op een manier die kort geleden door velen voor onmogelijk werd gehouden: Rusland heeft op grove wijze het internationale recht geschonden door een volledige invasie in een buurland. ‘Waar wachten ze op?’, vroeg de Oekraïense ambassadeur in Duitsland zich af, ‘op tienduizenden of honderdduizenden Oekraïners die voor hun ogen sterven?’

Bovendien zijn de Europeanen de afgelopen week op wrede wijze beroofd van de illusie dat Poetin zich laat sturen door de dreiging van sancties. In Oekraïne voert hij zijn eigen plan uit. Daarom kan de EU maar een ding doen: het Rusland van Poetin zo veel mogelijk isoleren, als straf voor zijn misdaden, en uit solidariteit met Oekraïne en om Rusland af te schrikken van verdere agressie buiten Oekraïne.

Veel meer dan de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk zijn de landen van de EU kwetsbaar voor die verdere agressie van Rusland. Als zij Poetin willen afschrikken, moeten zij laten zien dat zij bereid zijn risico’s te lopen en zichzelf pijn te doen.