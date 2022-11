De enge mannen uit Joys verhalen zijn vaak ideale schoonzonen met stropdassen

‘Waarom ga je met tuig naar bed?’ Dat wordt actrice Joy Delima vaak gevraagd. Je reinste victimblaming, vindt ze van die vraag.

Sommige mensen denken naar aanleiding van mijn verhalen dat ik enkel het bed deel met smerige, vieze en gevaarlijke mannen die ik heb gevonden tussen het grofvuil van de Burger King op het Leidseplein in Amsterdam.

‘Waarom blijf je in vredesnaam zulk soort tuig toelaten in je bed?’

Aha.

De grap is dat het klopt. Op papier zijn die mannen inderdaad tuig. Ik snap goed dat u mijn verhalen leest en dan denkt: jezus! Ik begrijp volkomen dat u uw fantasie de vrije loop laat en een ranzig gezicht plakt op de mannen in mijn verhalen. Dat zou ikzelf waarschijnlijk ook doen.

Helaas moet ik alle mensen, die de schuld bijzonder genoeg bij mij leggen, teleurstellen.

De enge mannen uit mijn verhalen zijn acteurs waar u wekelijks naar kijkt in uw favoriete tv-programma’s. Het zijn mannen die volle zalen trekken in grote theaters en mannen waarmee ik 87 gemeenschappelijke Instagramvrienden heb. Het was een single jonge vader met lieve foto’s van z’n dochter op Instagram, het waren klasgenoten, vrienden, leeftijdsgenoten, de barman in het theater waar ik ooit stage liep, een veganist, witte mannen met blauwe ogen; stuk voor stuk mannen die u misschien zelfs zou zien als ‘de ideale schoonzoon’.

Op het eerste oog zijn het lieve mannen. Eentje bestempelde zichzelf laatst in een interview nog tot feminist. Dat is juist het hele probleem. Men denkt vaak dat mannen die grenzen overgaan of je stiekem een heel klein beetje aanranden er allemaal bij lopen alsof ze net zijn ontsnapt uit de gevangenis. Dat is niet zo. Ze dragen stropdassen en helpen bejaarde vrouwen met oversteken. Ze zijn charmant en niemand zou me waarschijnlijk ooit geloven als ik ze zou aanwijzen.

‘Híj?!’

Ja, hij.

Daarbovenop denken die mannen negen van de tien keer dat ze niets verkeerd doen omdat ze nergens hebben geleerd dat hun gedrag fout is. Een beetje grenzen opzoeken, geen consent vragen, een paar keer de mist in gaan, hopen dat ze niet exposed worden (als ze daar überhaupt mee bezig zijn): het hoort erbij. Dat is seks. Het is schrikbarend hoeveel vrouwen in bed belanden met ideale schoonzonen die toch – oeps! – zo, pardoes, ineens hun pik ongevraagd in haar anus steken onder het mom van open-mindedness en ‘dit is toch géí-héíl’, en de volgende ochtend zo – hup! – hun nette kleding aantrekken, naar kantoor gaan en geen moment stilstaan bij die vrouw die zich nu teringkut voelt, omdat die ‘op het eerste gezicht lieve man’ zomaar ineens een hele pik in haar anus stak.

Grensoverschrijdend gedrag is zodanig genormaliseerd dat wij allemaal iemand in onze kring hebben die zich er schuldig aan heeft gemaakt. Dat kan ik u garanderen.

Dat ik vervolgens op de vingers word getikt omdat ik ‘zo dom ben om steeds met zulk soort tuig het bed te delen’ is victimblaming. Het is niet mijn schuld. Ik ben lang in therapie geweest om in ieder geval dat te kunnen schrijven: niet mijn schuld.

Dichtklappen op momenten dat het gebeurde en er soms niks van durven zeggen omdat ik een seksueel trauma heb opgelopen toen ik als puber werd aangerand door een man van 31 jaar, dát is iets waaraan ik wel kan werken. We geven de moed niet op, die psychologen en ik.

‘Waarom ga je met tuig naar bed?’, vind ik een pijnlijke, doch kenmerkende eerste vraag voor de maatschappij waarin we leven. Alsof iemand ooit bewust het bed zou delen met een man waarvan diegene denkt: hij gaat sowieso m’n grenzen over.

​Uit onderzoek van Fonds Slachtofferhulp blijkt dat in ruim 80 procent van alle gevallen van seksueel geweld de dader een bekende van het slachtoffer is, en geen enge man die uit de bosjes springt.

Waarom gaan zo veel mannen systematisch de fout in? Laten we díé vraag vaker stellen.

joy.delima@volkskrant.nl