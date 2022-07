De ene hittedode is de andere niet

Gastarbeiders poseren nabij het kamp waar ze verblijven in Doha, Qatar. Beeld AP

Door ‘hitte gerelateerde arbeidsongevallen’ vielen er onlangs drie doden in Madrid en twee jaar geleden twaalf doden in Frankrijk. Strengere regels worden daarom bepleit door Europese vakbonden met 60 miljoen leden, die betogen dat politici niet langer het gevaar van kwetsbare arbeiders kunnen negeren, terwijl ze er zelf comfortabel met de airco bijzitten.

Menigeen weet alleen even niet goed meer dat in Qatar 6.700 arbeiders overleden door vergelijkbare of nog slechtere condities. En dat alles voor onze pleziertjes vanaf november. Niettemin steunt ons kabinet een door Duitsland en Noorwegen opgezet compensatiefonds voor de nabestaanden slechts met woorden, want Shell en Boskalis c.s. drijven daar handel met de rijkste mensen ter wereld: de olie- en gasemirs en -sjeiks. Die profiteren ook nog eens met Poetins acties van hun grootste Lng-bubbel (vloeibaar aardgas) ter wereld. Maar een bijdrage geven aan het genoemde fonds, beleven ze als gezichtsverlies. Cultuurverandering heeft tijd nodig.

Stel dat vakbondsleden 2,50 euro per persoon doneren aan dat fonds, zal het dan nog steeds bij woorden blijven in Den Haag, Zeist, Brussel, Zürich en Doha?

Over enkele maanden begint het WK-voetbal. Dan is iedereen vast weer druk en bezig met andere topprioriteiten. Qatar is ver weg en je kunt je niet overal verantwoordelijk voor voelen. Zo komt er geen eind aan.

G.L.M. van der Weijden, Oudkarspel

Groeigrenzen

In het in 1972 verschenen rapport Grenzen aan de groei van de Club van Rome ging het vooral over de uitputting van grondstoffen. Maar met nog ruim voldoende grondstoffen is het ons eigen afval dat de grenzen is gaan bepalen. De CO 2 , maar ook pfas, bestrijdingsmiddelen, plastic en kledingafval, mijnafval en andere industriële uitstoot die we tot op vandaag de dag nog lozen in het milieu. Het is vooral die CO 2 waar we nu onze manier van leven in tegenkomen, na enkele generaties lang een ‘Bevalt het niet (meer)? Gooi weg en koop nieuw’-mentaliteit.

Nu worden de eerste rekeningen gepresenteerd van dit gedrag, in de vorm van branden, overstromingen en droogte, die ook nog grotendeels bij de volgende generaties zullen terechtkomen. Zij hebben straks echt reden tot klagen. Niet wij, in de rij voor ons luxe reisje of over de hogere brandstofprijzen met open winkeldeuren, SUV’s en terras- of zwembadverwarming.

Frits van der Laan, Gouda

Rutte

Nog even en dan is Mark Rutte de langst (stil)zittende premier van Nederland.

Jan de Vries, Weert

Tandartsbus

Minister Schouten wil de tandartsbus terug, want de jeugd gaat niet naar de tandarts, ook al is de mondzorg tot 18 jaar gratis. Ik vraag mij af wat de zin van dit voornemen is, als de mondzorg na 18 jaar onbetaalbaar is voor de lagere inkomens.

Ik heb zojuist bij mijn tandarts vier ‘kleine reparaties’ laten doen. Kosten: 322 euro. Een noodzakelijke kroon verschoven naar januari 2023, kosten: ongeveer 600 euro. Het lijkt mij zinniger de mondzorg weer op te nemen in de basisverzekering en de tandartstarieven te verlagen. Maar dat zal vast een brug te ver zijn, want de overheid en de tandarts denken meer aan hun portemonnee dan aan mijn mondzorg.

Martin van den Berg, Utrecht

Oorlogswinstmakers

Velen kennen de benaming ‘oorlogswinstmakers’, maar hebben nog nooit de gevolgen ervaren. We kennen ze uit de geschiedenisboekjes en verhalen van je vader, moeder of anderen die de oorlog hebben meegemaakt.

We dachten dat ze er nu niet meer waren, maar ze zijn er wel. Tijdens de strijd tegen corona en nu tijdens de oorlog van Rusland tegen Oekraïne zien we ze tevoorschijn komen: de supermarkten in de lockdownperiode, Sywert van Lienden met zijn ‘om niet’-mondkapjes, benzinemaatschappijen die gebruikmaken van de oorlog in Oekraïne en al diegenen die de prijs verhogen terwijl dat niet nodig of noodzakelijk is, maar omdat dat nu ‘gewoon’ is en kan.

Wat kunnen we hier aan doen? Misschien helpt een oorlogswinstbelasting die de winst afroomt tot normale proporties.

Ferry de Jong, Haarlem

Feestdagen

De Nederlander geniet relatief weinig vakantie- en feestdagen. Deze informatie is op zich niet nieuw: met enige regelmaat worden werknemers er in de media aan herinnerd dat in ons land met zijn wat calvinistisch arbeidsethos het beleid nog steeds wordt bepaald door de combinatie van koopman en dominee.

Waar echter nog vaak aan voorbij wordt gegaan, is dat de werknemers er hier feitelijk nóg wat slechter vanaf komen dan in veel andere landen. In ons land vindt immers geen compensatie plaats als een feestdag in het weekeinde valt. Indien bijvoorbeeld de nationale feestdag van België, 21 juli, in een weekeinde valt, dan krijgen Belgische werknemers ter compensatie recht op een vrije dag, op te nemen naar keuze. In ons land is dat soms zelfs bijna omgekeerd: als Koningsdag, 27 april, op een zondag valt, dan behaagt het de koning niet om zijn verjaardag de dag daarna te (laten) vieren. Nee, dan moet het maar op de zaterdag daarvóór. Alles om te voorkomen dat ledigheid tot des duivels oorkussen verwordt.

Jan Schultheiss, Amersfoort

Het pand van het Amsterdams Studenten Corps. Beeld ANP

Amalia

Amalia, je hebt aangegeven graag bij het Amsterdams Studentencorps te willen. Pak nu je podium om als vrouw jouw standpunt in te nemen.

Dit gaat niet over politiek of over ingewikkelde kwesties. Dit gaat over geweld tegen vrouwen in Nederland. Je kunt nu zeggen: het gaat over alle grenzen heen, ik wil hier niet aan meewerken, ik ga staan voor al die vrouwelijke studenten die voor ‘hoer’ worden uitgemaakt.

Maar wat lees ik? ‘De RVD wil niet zeggen of de incidenten van zondag voor de prinses aanleiding zijn om haar aanmelding te overwegen, het is een privékwestie’. Hoe dan?

Sylvia Tijmstra, Harderwijk

Apenrots

Zou het verbieden van walgelijke spreekkoren zoals bij het corps niet leiden tot het louter verbieden van smartphones tijdens zulke ‘feestjes’? Ondergronds doorgaan? Blijkbaar leeft er bij deze studenten een primitieve drang tot profileren door vernederen. Men is zelfverzekerd. Weet zich op de plek. De apenrots.

Wie van de boys durft zich te distantiëren en een andere koers te varen? Hoeveel angst is er om op te staan?

Dina Brouwer, Middelburg

Ontgroening

In 1969 nam ik als 16-jarige student geneeskunde deel aan een ontgroenings­ritueel van een corpsdispuut. Nadat wij zittend op de grond met kots, bier en verbale grofheden waren overgoten, vroeg ik of ik mij even kon verschonen.

Er werd mij gezegd dat wanneer ik zou opstaan, ik mijn toekomst als arts wel kon vergeten. Ik stond toch op, ging weg en er wachtte mij gelukkig een bevredigende loopbaan als medicus.

Marten Japenga, huisarts, Landsmeer

AZC vs. ASC

Een ASC vol alleenstaande, vrouwonvriendelijke mannen? Not in my back­yard!

Paulien Schut, Rotterdam

Stedentrips

Een mail van de Volkskrant Shop: ‘diverse stedentrips vanaf 138 euro!’ Dat een krantenbedrijf afhankelijk is van advertentie- inkomsten is, helaas, begrijpelijk. Maar dat u deze vorm van klimaatverwoestend reizen zélf gaat promoten, is ronduit teleurstellend.

Albert Bürger, Driebergen

Reynaert

Mooi stuk van Frits van Oostrom over Van den vos Reynaerde. ‘Voor de moraal van dit verhaaltje is er keus genoeg,’ schrijft hij terecht. Niet alleen ‘kan het oorspronkelijke verhaal van Rey­naert nog altijd een brug slaan naar humaniteit, over alle eeuwen en grenzen heen,’ maar ook is het een schoolvoorbeeld van de sluwe, meedogenloze schurk die aan het langste eind trekt. Ook dat is van alle tijden en niet aan grenzen gebonden.

Trees Dunk, Eindhoven