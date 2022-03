De elektrische fietser heeft het misbaar tot kunst verheven

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Julien Althuisius doet dat deze week tegen mensen op elektrische fietsen die verontwaardigd doen.

‘Wie zich nu nog op eigen kracht door de stad beweegt, is een sporter of niet goed snik (of beide)’ schreef mijn zeer gewaardeerde collega Frank Heinen ruim een jaar geleden, op deze plek. (Nee, dit is niet het begin van wéér een columnistenfittie. Daar is Frank veel te aardig voor. En bovendien beschikt hij over een moderner en beter verbaal arsenaal, dus het zou een korte, gênante vertoning worden. ) Maar behalve de niet-goed-snikken of sporters, zou ik nog twee categorieën aan de e-bikeloze mens willen toevoegen: zij die het niet kunnen of willen betalen.

Zelf behoor ik tot alle vier de groepen en beweeg ik me nog door de stad op een ouderwetsche fiets met sporadisch werkende versnellingen en verlichting die of steeds gejat wordt, of waarvan de batterijen steeds op zijn. De ‘teringfiets’ zoals Aaf Brandt Corstius het eerder in deze krant treffend verwoordde. Deze teringfiets leent zich uitstekend voor het stadse leven. Je kunt hem prima buiten laten staan in de permaregen, als je een beetje handig bent kun je hem zelf maken en ook het fietsen gaat prima, want laten we wel wezen: in de stad zijn zelfs de grootste afstanden klein.

Ik heb niet altijd een teringfiets gehad. Kinderloze ik roetsjte door de stad op een tot stadsfiets omgebouwde racefiets. (Ja, ik was er zo een). Toen ik die fiets kocht en op het punt stond keihard weg te fietsen, hield de verkoper me tegen. Denk erom, zei hij, mensen zien je niet aankomen. Althans, ze zien je wel aankomen, maar ze verwachten niet dat je zo snel gaat. Hou daar rekening mee en anticipeer daarop.

Ik moet daar regelmatig aan denken als ik mensen op een elektrische fiets met een chagrijnige kop zie afremmen of uitwijken omdat ze geen rekening met hun eigen snelheid houden. De stedelijke infrastructuur en het collectieve bewustzijn van de medeverkeersdeelnemers zijn (nog) niet berekend op de watervlugge e-bikes. Je zou verwachten dat de bezitters en berijders van deze échte teringfietsen dat beseffen en zich dus aanpassen.

Maar nee hoor. Daar ging er weer een. Met een noodvaart rakelings langs me, over het fietspad, zijn snelheid in geen enkele verhouding tot het aantal omwentelingen van de trappers. Een raket zonder helm, in een uiterste en mesjogge poging het oranjekleurende stoplicht toch te halen, gedwongen op het laatste moment zijn hydraulische remmen in te knijpen omdat de automobilist die rechtsaf sloeg hem logischerwijs niet had aan zien komen. Arm in de lucht, boos als Cristiano Ronaldo die een duwtje krijgt. Nu zijn mensen al snel verontwaardigd als hun een keer geen voorrang wordt verleend waar dat wel zou moeten, maar de elektrische fietser heeft het misbaar tot kunst verheven.

Terwijl hij toch echt de laatste is die recht heeft op verontwaardiging. Hij geniet het privilege van de elektrische fiets, van weinig moeite doen voor veel snelheid, van je fiets op slot doen met een app, van eerder op je bestemming zijn, van zwoegende mensen inhalen met misplaatste gevoelens van triomf, van een digitale fietsbel waaruit een onuitstaanbaar waarschuwingssignaal klinkt. Dus, waarde boomer, flitsbezorger, influencer, lifecoach, meeloper, cryptoboer en buitenlui: voordat je van anderen eist dat ze rekening met jou houden, zou je dat eerst zelf eens moeten doen.