De eicelinvrieswachtlijst begint op de lijst voor sociale huurwoningen te lijken

Afgelopen week kreeg ik een mail van Medisch Centrum Kinderwens: de wachttijd voor het invriezen van eicellen werd weer verlengd – tot een jaar na inschrijving. Reden: ‘Een enorme toename van verzoeken.’ Nog voor ik de mail ontving, had ik er al twee appjes over. Een vriendin maakte zich zorgen: ze is nu ‘pas’ op haar 37ste aan de beurt, ‘en straks wordt het nog later’. Een kennis vond het verdacht dat de wachtlijst steeds langer werd. ‘Wie mag er dan voor?’

De eicelinvrieswachtlijst begint in mijn omgeving te lijken op de lijsten voor sociale huurwoningen of nieuwbouwprojecten: je schrijft je in zodra het kan, omdat het gevoelsmatig je enige wapen is tegen de woningnood – de voortplantingsnood, in dit geval. Tot je aan de beurt bent, vormt de lijst een dankbaar gespreksonderwerp: sta jij er al op? Op welke? Gaat die een beetje snel?

Ondertussen kun je je afvragen hoe hoog de voortplantingsnood daadwerkelijk is, die dit soort lijsten populair maakt. Vriendinnen die zich zorgen maken over hun vruchtbaarheid houd ik een statistiekje voor uit onderzoek onder 770 Europese vrouwen, gepubliceerd in Obstetrics & Gynecology. Hoe groot is de gemiddelde kans dat een vrouw tussen de 35 en 39 na een jaar proberen natuurlijk zwanger is? Populaire antwoorden: 20 procent, 10 procent. Het goede antwoord: 82 procent.

Dat de wachtlijsten voor invriesklinieken zo snel langer worden, terwijl ingevroren eitjes tot nu toe nauwelijks worden opgehaald, komt doordat elke vrouw met kinderwens zich persoonlijk aangesproken voelt door berichten over tanende vruchtbaarheid. En door de daaruit volgende angsten, die je voor een bedrag rond de 3.500 euro kan proberen te onderdrukken.

Die angsten zijn biologisch te verklaren, maar zeker ook maatschappelijk. In haar recent verschenen boek De patriarchen beschrijft Angela Saini hoe de ongelijkheid tussen man en vrouw ontstond bij het vormen van de eerste staten. Die hadden legers nodig, vrouwen moesten zo veel mogelijk baren. Hier ontstond de stereotypering dat vrouwen ‘van nature’ moeders zijn, terwijl mannen buitenshuis werken.

Millennia later beloont de samenleving nog altijd vooral vrouwen die zich aan hun ‘natuurlijke rol’ houden, zei Saini in een interview met deze krant. Een vrouw die nooit baart, geldt nog steeds als een gefaalde vrouw.

In een artikel over afnemende vruchtbaarheid dat in april in deze krant verscheen, stond in een bijzinnetje het maatschappelijke vooroordeel over vrouwen die ‘laat’ aan kinderen beginnen goed samenvat: ‘Ze wachten op de perfecte partner.’ Ondertussen weet elke jonge vrouw die weleens bij de huisarts komt, dat je daar gevraagd of ongevraagd hoort: wacht niet te lang, de perfecte man bestaat niet.

Tegelijk weet ook elke jonge vrouw dat de meeste mannen op de liefdesmarkt van die hele kinderwens weinig moeten hebben. Jongens in mijn omgeving stellen hun maximale zoekleeftijd op datingapps steevast in op 29 – vanaf de 30 begint het gezeik. Een vriend complimenteerde mij laatst omdat ik ondanks mijn leeftijd (31) ‘nog relaxed’ ben. ‘Meestal raken meisjes boven de 30 zo in paniek.’

Als jonge, vrijgezelle vrouwen met een kinderwens in toenemende mate in paniek lijken, komt dat doordat ze zich in een onmogelijke situatie bevinden. Ze hebben aangeleerd mannen niet lastig te vallen met hun vruchtbaarheid, maar moeten om hun biologische behoefte te stillen en sociale afkeuring te voorkomen toch iemand zover krijgen dat hij zich met hen voortplant.

Eitjes invriezen vormt geen garantie op een kind, hoor je ongeveer honderd keer als je je aanmeldt voor de procedure. Wat het wel vormt: heel dure houvast binnen een situatie die voor veel vrouwen steeds onoverzichtelijker aanvoelt.