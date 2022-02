De Eftelingfilosofie werkt, want alle bezoekers verlieten acuut het park

De belofte was dat we vrijdag meteen na school naar de Efteling zouden rijden, voor drie dagen achtbanen en Unoxworst. Ik doe mijn kinderen al twee jaar beloften die ik vervolgens moet intrekken door lockdowns, avondklokken, vage klachten en vage streepjes. Dus we gingen. Storm of geen storm. Efteling boven Eunice. Er was genoeg gecanceld.

Nadat we twee attracties hadden bezocht, klonk er een aardige stem door het hele park, een stem die ik nog nooit had gehoord. Bij de Efteling word je veel toegesproken, door sprookjesfiguren, Pardoes, Pardijn, Holle Bolle Gijs en de man van Villa Volta die dat onbegrijpelijke verhaal vertelt over de Bokkenrijders en Hugo van den Loonsche Duynen, een verhaal dat ik, ook na jaren intensief bezoek, nog steeds niet begrijp. Maar ik was niet eerder parkbreed toegesproken. Het was een stem die ons allemaal ‘vriendelijk adviseerde’ om het park te verlaten. Nu.

Vriendelijk adviseren, die term was weer een voorbeeld van de doorwrochte Eftelingfilosofie waarvan alles, elke prullenbak, elke paddestoel, elk wachtrijbordje in het park vervuld is. Je verzoekt niet vriendelijk, dat is te dwingend. Je adviseert ook niet zonder vriendelijk te zijn, want dat is niet aardig. Dus je adviseert vriendelijk.

En dat werkte, want alle bezoekers verlieten acuut het park. Het was ook het eind van de middag, en het woei vrij hard, en wij, verstokte Eftelingbezoekers, hadden ook heus wel de hele ochtend over code rood gelezen, dus we gingen. We konden alleen niet weg.

Langs het pad naar de huisjes van Bosrijk – de naam zegt het al – stonden veel bomen, en die waren omgewaaid. Niet allemaal, maar toch. We werden tegengehouden.

Ook nu was er sprake van nul paniek en des te meer vriendelijkheid. Alsof het park elke dag te maken had met de ergste storm van de 21ste eeuw, verscheen een meisje met rode wangen en een muts met een pompon, dat alle bezoekers naar het Eftelingtheater bracht. Daar stond voor de deur een man met een hoge hoed die niet afwoei. Hij heette iedereen enthousiast welkom met zijn klinkende bariton. Binnen stonden medewerkers klaar met warme dranken.

Iedereen vleide zich op pluchen banken of gewoon op de grond met een warme drank, en was tevreden. Al waren we nu pretparkvluchtelingen, het voelde meer als de zoveelste attractie, maar dan een heel fijne, waar je niet door elkaar geschud werd, maar gewoon lekker thee mocht drinken.

Na korte tijd hadden de medewerkers het gehele bos afgezet met rood-witte linten en kwam een man ons vertellen dat we veilig naar de huisjes konden lopen.

Ze hadden de Efteling die hele coronacrisis moeten laten managen.