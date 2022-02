De Eerste Kamer als politiek struikelblok, zo is het niet bedoeld

De Eerste Kamer is een belangrijk, eerbiedwaardig orgaan. Juist daarom is het zaak om weg te blijven bij het werk van de Tweede Kamer.

Eerste Kamerleden zijn ook gewoon politici, met meningen. Deze week hadden ze veel meningen in één keer. Een meerderheid keerde zich per motie tegen de voorgenomen bezuinigingen op de kinderbijslag en de jeugdzorg. Ook spraken de senatoren zich uit tegen ontkoppeling van de AOW. En vóór ruimere compensatie voor studenten die zich door het leenstelsel in de schulden hebben gestoken. Het kabinet is gewaarschuwd: de Eerste Kamer werpt zich bij voorbaat op als een struikelblok bij de uitvoering van het regeerakkoord.

Over de rol van de Eerste Kamer ligt in het staatsrecht weinig vast. Wel groeide in de loop van 150 jaar een traditie van een wat beschouwend politiek orgaan op de achtergrond dat vooral als slot op de deur wil fungeren tegen ondeugdelijke wet- en regelgeving. Dat kan geen kwaad als tegenwicht tegen een Tweede Kamer die vaak in de waan van de dag verkeert. Er zou zelfs wel een schepje bovenop mogen, gezien de staat van nogal wat wetgeving in Nederland.

Sinds tien jaar schakelt de Eerste Kamer echter met steeds meer enthousiasme over naar politiek activisme. De kabinetten-Rutte hebben er al jaren geen meerderheid meer, waardoor de Eerste Kamer voor de oppositie hét machtsinstrument is geworden: wie geen poot aan de grond krijgt in de Tweede Kamer, kan het altijd nog proberen via ‘de overkant’.

Daar komen problemen van. De permanente zoektocht naar meerderheden in de Eerste Kamer leidde bijvoorbeeld tot de veelbesproken ‘akkoordenpolitiek’ van Rutte II, waarmee een deel van de oppositie in de Tweede Kamer in feite het dualisme uitschakelde. Fundamenteler is de patstelling die dreigt tussen Eerste en Tweede Kamer. Waar dient de politieke koers van het land te worden bepaald? Mogen indirect gekozen deeltijdpolitici de direct gekozen volksvertegenwoordigers de voet dwars zetten om puur politieke redenen?

Ja dat mag, zal elke staatsrechtgeleerde zeggen, verwijzend naar het gebrek aan regels. Maar de Eerste Kamer moet zich toch afvragen of dit op de lange termijn de beste strategie is. Ook met het oog op zichzelf. Want het debat over het bestaansrecht van de Eerste Kamer was net weer een beetje gaan liggen. Dit is de snelste manier om het nieuw leven in te blazen.