De eerste divisie is een competitie om te koesteren. Dat mag best wat kosten

Samen wonnen ze met 10-0 in speelronde 9, PSV en Ajax. PSV gaf Emmen een rondleiding. De mannen uit Drenthe vonden het geweldig om dat grote stadion in Eindhoven met dat mooie, echte gras te bezichtigen. Ze zagen alle hoeken en gaten. Ze letten goed op en ruimden netjes hun snoeppapiertjes op, voordat ze weer in de bus naar huis stapten.

Bij Ajax hadden ze vaag gehoord over blokkeerfriezen, maar die stonden niet in de verdediging van Heerenveen. Natuurlijk: het is prachtig, dat herstel van het nationale voetbal, vormgegeven door het Nederlands elftal en de topclubs. Memphis Depay en de andere mannen van Koeman hebben het vervlogen verlangen naar Oranje laten aanwakkeren tot een aangenaam herfstvuurtje, terwijl de topclubs met het bolletje omhoog door de zon van de eredivisie wandelen. Goed dat ‘we’ nog een paar echte wedstrijden te zien krijgen deze week, met Ajax – Benfica en PSV – Tottenham in de Champions League.

De competitie in de eredivisie kan een opfrisbeurt of twee gebruiken. Beetje opschudden, het rechterrijtje vooral. De clubs praten over de maakbaarheid van de toekomst. In november stemmen ze over plannen, waarbij het de vraag is of het tot een doorbraak komt, want ze debatteren altijd, over inkrimping van de competitie bijvoorbeeld. Meestal stemmen de kleine luiden tegen.

Het mannenclubje koestert de polderdemocratie. In hun hart voelen zelfs de kleintjes dat het tijd is voor verandering, maar hun verstand gebiedt ze hun territorium te verdedigen, wat overigens hun goed recht is.

Wat ikzelf als halve Belg het mooist zou vinden, is een competitie met de Belgen. Nee, niet meteen lachen, nu ze daar weer een puinhoop hebben veroorzaakt met fraudeurs, witwassers en matchfixers. Gewoon een stuk of negen clubs uit Nederland en zeven uit België samen in één competitie. Club Brugge – Feyenoord, Anderlecht – Ajax, Gent – PSV. Mooie stadions, twee botsende voetbalculturen. Machtig.

Alleen: die fusie wenst bijna niemand, dus is het tijd voor alternatieven. Een ingehuurd bureau uit Engeland rekent alle opties door en straks is het kiezen geblazen. Eén scenario is: een eredivisie met zestien clubs, plus play-offs, plus een verbod op kunstgras.

De kleinere clubs willen sowieso financiële compensatie. Geopperd is een percentage van tien uit de Europese opbrengsten van de topclubs. Mijn oordeel: dat is te weinig. Maak daar gerust twintig procent van en neem meteen de armlastige eerste divisie mee in de plannen. De clubs daar komen er doorgaans bekaaid af, terwijl ze Jong Ajax en Jong PSV ruimhartig opnemen in hun midden, alleen om Ajax en PSV te plezieren.

Zelfs de toptalenten van Nederland, van Matthijs de Ligt tot Frenkie de Jong, liepen in de eerste divisie warm voor het echte werk. En alle vier debutanten van afgelopen week in Oranje voetbalden in de eerste divisie: Dumfries bij Sparta, Bergwijn bij Jong PSV, Groeneveld bij NEC, Rosario bij Almere en Jong PSV. Daarbij is de eerste divisie spannender dan de eredivisie. Het is een competitie om te koesteren. Dat mag best wat kosten.