De eerste dag dat je kunt schaatsen is spannend, de dagen daaraan voorafgaand zijn zenuwslopend

‘Als het golft dan is het goed’, zing ik in mijn hoofd terwijl ik richting de Grote Wije ren. Als zelfbenoemd rayonhoofd van natuurgebied Botshol, onder de rook van Amsterdam, ben ik het aan mijn schaatsvrienden verplicht een inspectie uit te voeren. In de hoop nog geen ijs aan te treffen. Maar open water, golven.

In Botshol liggen smalle vaartjes beschut tussen riet en berkenbomen. En twee ondiepe meertjes: de Grote Wije en de Kleine Wije. Het is een van de gebiedjes in de regio die doorgaans snel dicht liggen. Ik heb dierbare herinneringen aan die keer dat ik er met vrienden de eerste krassen zette op ijs dat ons net hield. Overal om ons heen waren berijpte bomen.

De eerste dag dat je kunt schaatsen is spannend. Maar de dagen daaraan voorafgaand zijn zenuwslopend. Je kunt niet veel anders dan je uitrusting klaarleggen en het weerbericht volgen. Vooral ‘de pluim’, de veertiendaagse temperatuurvoorspellingen, die de afgelopen dagen steeds gunstiger werden.

Tot eind volgende week serieuze vorst, is het vooruitzicht. De bijbehorende grafiek van ijsgroei bereikt zondag zelfs de onderkant van de schaal: 20 centimeter. De grafiekjes worden grif gedeeld door de ijsfanaten in mijn netwerk. Met alle uitroeptekens en enthousiaste smileys die daarbij horen.

De eerste schaatsers waagden zich vorige week op natuurijs in de Ryptsjerksterpolder, die voor een deel onder water staat. Beeld ANP

Maar die ijsvoorspelling is berekend voor stilstaand water. Dat is dus buiten wind en sneeuw gerekend. Het zal niet voor het eerst zijn dat zij een schaatsdroom veranderen in een nachtmerrie. Een meer omtoveren in een wasbord van aaneengevroren schotsjes of een vaart verpesten met hopeloos fondantijs.

Zolang de wind het water openhoudt maakt al die sneeuw niet uit, verzekert mijn schaatsmeester Kees de Vrij mij al enkele dagen. ‘Al die kou zit dan in het systeem en zodra de wind gaat liggen en de hemel trekt open, vriest alles in één nacht dicht.’ Dat scenario lijkt zich de komende dagen inderdaad te ontrollen.

Daarom is het zo belangrijk dat De Grote Wije nog open is. Ik moet het weten. Autorijden wordt afgeraden, dus ren ik erheen. Eerst langs het veenriviertje de Winkel, grotendeels open, her en der wat drijvende sneeuw, kan dus nog mooi worden. Dan slaat het wandelpad de polder in. Een naastgelegen sloot ligt vol prutijs en sneeuwduintjes – afgeschreven.

Onder het besneeuwde wandelpad is de bovenlaag van zompige modder bevroren. Die begeeft het onder mijn gewicht, als was het eennachtijs, en ik zak bij elke stap tot mijn enkels in de prut. Dan een stuk door sneeuwduinen en een bruggetje over. De vaart ligt hier nog open, bericht ik mijn schaatsvrienden tevreden.

Verder over het modderige pad vliegt ineens een snip op vanonder het kreupelhout. En daar ligt de Grote Wije. Het riet wuift in de straffe noordooster en iets boven de waterlijn hebben zich aan de stengels wonderschone ijsschoteltjes gevormd. Soms hoor je ze als een wintercarillon tegen elkaar tingelen. Verderop klinkt het fluitende geluid van smienten. Het sneeuwt weer.

Geeft niet: De plas golft!