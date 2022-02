De eerste aflevering van De prijsknaller belooft veel goeds voor de rest van de serie

Het strand van Accra, Ghana. De zon schijnt. Een paar mensen wandelen over het harde zand, kinderen spelen. Maar dit is geen prettig strand. Geen strand waar toeristen zich laven aan de Afrikaanse zon, cocktails drinken op hun bedjes en soms ter verkoeling een duik nemen in de Atlantische Oceaan. Op dit strand komt rook van grote bergen verbrande kleding. Het zeewater kleurt lichtbruin en in de branding liggen enorme hoeveelheden natte, smerige, afgedankte kleding. Onze kleding.

Half verscholen onder het vuile zand ligt een streepjesjurk. Gekocht voor een euro of 7 bij een van die fijne grote ketens. Vijf keer gedragen, toen was het wel mooi geweest en moest er ruimte in de kast komen voor een nieuw jurkje van 7 euro. Naar de kledingcontainer, want wellicht kun je er iemand anders blij mee maken. Maar het was niet goed genoeg voor Nederland, niet goed genoeg voor Oost-Europa en ook niet goed genoeg voor de verkopers van tweedehands kleding op de markt in Accra. Het jurkje werd weggegooid en kwam in het riool terecht. Maar het riool wilde het ook niet en gaf het aan de rivier. De rivier wilde het ook niet en gaf het aan het strand. Het strand wilde het ook niet en gaf het aan de oceaan. De oceaan wilde het ook niet en spuugde het polyester vodje weer het strand op.

Het strand van Accra in Ghana, met in de branding onze afgedankte junkkleding. Beeld NPO3/De Prijsknaller

Vrijdagavond werd het jurkje opgepakt en omhoog gehouden door presentator Ersin Kiris, die voor het nieuwe consumenten/consuminder-programma De prijsknaller was afgereisd naar Ghana, om te kijken wat er uiteindelijk gebeurt met al die goedkope kleding die wij kopen. En zie daar, de afgedankte vrucht van onze Europese koopwoede, van altijd maar voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten, over de schutting gegooid bij de Afrikaanse buren. Waar het zorgt voor economische problemen, milieuvervuiling en mensen ziek maakt.

De prijsknaller, dat behalve door Kiris ook door Eva Cleven wordt gepresenteerd, heeft de niet geringe ambitie de werkelijke kosten van producten die voor bodemprijzen worden verkocht in beeld te brengen. Die eerste aflevering van vrijdagavond ging dus over kleding en belooft veel goeds voor de rest van de serie. Met een combinatie van eenvoudige uitleg, cijfers en reportages op locatie schetsten Cleven en Kiris een even helder als onthutsend beeld van de gevolgen van West-Europese koopzucht, aangewakkerd door hebzuchtige moderetailers die de kwaliteit van kleding zo laag mogelijk houden, opdat ze snel weer vervangen moet worden. ‘Een race naar de bodem’, verwoordde iemand het in De prijsknaller treffend. De start ligt in de winkelstraat, bij het kledingrek met dat lekker goedkope jurkje. De finish dus ergens aan de Ghanese kust.