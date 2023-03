De eendenslachterij was hier eerst, dus de bewoners moeten niet zomaar piepen

De achterdeur is los, zo gaat dat hier nog. Ze hoorde hoe ie in de bijkeuken werd gelegd, de attentie voor de buren, zoals elke Kerst: de eendenrollade. Zou ze? Ze deed het.

Ze pakte het gevogelte en reed naar de eendenslachterij, pal om de hoek. Ze beende naar binnen, 81 jaar, maar nog fier rechtop, en gaf de rollade terug.

Trillende handen, dat wel. Ze dacht aan haar man, bijna zestig jaar zijn ze getrouwd, de tijd ging snel. Hij houdt niet van confrontaties. Maar hij zei: ‘Dit heb je goed gedaan.’

Ik ben in Ermelo, waar de gemeente in de greep is van een eendenslachterij, de enige van Nederland, goed voor miljoenen geslachte eenden per jaar, deels zonder vergunning. De hoogste bestuursrechter, de Raad van State, constateerde vorig jaar ‘illegale activiteiten’ die ‘overlast’ veroorzaken.

Jongste plotwending: de eendenslachterij dreigt met een schadeclaim als de gemeente weigert alsnog een vergunning te geven. Minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) stelde deze week in de Tweede Kamer dat zij niet kan beoordelen of de gemeenteraad in Ermelo zich door de schadeclaim ‘onder druk gezet’ voelt.

Eend op wereldbol, beeld op een rotonde in ­Ermelo, betaald door de ­eendenslachterij van Tomassen. Beeld Ana van Es

Een gemeente-ambtenaar in een grote stad zou de poelier lachend terechtwijzen. Dreigen met een onbepaalde schadeclaim is een lege huls, want naar de rechter stappen kan altijd. Maar dit is Ermelo, 27 duizend inwoners. Vanaf de snelweg passeer je een rotonde met een witte eend op een wereldbol– betaald door de eendenslachterij.

Het bedrijf is van de familie Tomassen, in 1964 opgericht door de vader, nu geleid door de zoon. De vader, zeggen ze in het dorp, moest je ‘voor je houden’, anders ging hij dingen proberen, maar dat was verder een geschikte kerel. De stank en de geluidsoverlast kwamen onder de zoon, na de overname van een andere slachterij in 2016.

Het bedrijf van Tomassen valt tegenwoordig onder een Thaise holding; het is ‘van de Thai’, zeggen ze hier. Een grote onderneming in een kleine gemeente, waar het er nog steeds toe doet bij welke kerk je zit. In Ermelo staat de achterdeur open, ook bij het lokale bestuur. Een vorige burgemeester stapte op, hij was hecht met Tomassen.

Het huidige gemeentebestuur laat weten dat het ‘goed in staat’ is om ‘complexe dossiers’ af te handelen. Maar de rechter aarzelde of de gemeente alles echt overziet. Ook in Den Haag lijken ze niet gerust. De minister bespreekt hoe zij Ermelo eventueel de helpende hand kan reiken. ‘Ik betwijfel of de gemeenteraad dit nog aankan’, zegt een raadslid in de oppositie.

Ik bel aan bij de nieuwbouwhuizen ten noorden van de slachterij, smetteloze woningen voor tweeverdieners met maximale hypotheken, dezelfde zin aan de voordeur: ‘Nee, we ervaren geen overlast en we willen niets zeggen.’

Bij de koop moesten deze eigenaren beloven dat zij niet zouden klagen over overlast. Dwangsom bij overtreding: 10 duizend euro. Alweer een juridisch grapje van de poelier, want zo’n bepaling is niet rechtsgeldig. Maar ja, welke jonge huizenkoper in Ermelo weet dat?

De operationeel directeur, een jonge, joviale man, hij zit voor zaken in Thailand, vertelt aan de telefoon dat bewoners hem bij klachten natuurlijk mogen bellen. Hij komt echt niet zomaar 10 duizend euro innen. Nee, het boetebeding is voor ‘het creëren van een stukje bewustzijn waar je woont’. De eendenslachterij was hier eerst, dus moet je niet zomaar piepen.

Alle seinen voor de vergunning staan wat hem betreft ‘op groen’. Niet alleen de nieuwbouw houdt zich stil, ook van andere buren hoort hij weinig klachten. Hij brengt elke Kerst iets lekkers ‘zoals een eendenrollade’. Dan hoor je het echt wel als er problemen zijn. De mevrouw die ’m met Kerst terugbracht? Een zeldzame klaagster.

Achter de slachterij woont Cora van Eijsden, secretaris van de buurtstichting. Het bedrijf ziet haar als querulant. Ze gebaart ter hoogte van het aanrecht in de keuken, zo hoog komt haar archief. Het is, zegt zij, ‘het grote geld’ tegen een kleine gemeente.

Ik loop bij haar de deur uit en ruik een indringende, zoete geur. Het blijkt de eendenslachterij. Ze schatert. Dit is niets. Als het elke dag zo was, dan hoorde je haar nergens over.