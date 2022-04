De een wil het een, de ander wil het ander, en op de padelbaan ontmoeten ze elkaar

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week windt Frank Heinen zich op over padel.

Laatst gepadeld. Bij wijze van uitje. Je kunt naar het brood- en belegmuseum, of gaan wildkamperen op de Flutterbeekse Hei, of paraplu’s beschilderen, maar je kunt dus ook naar een soort escaperoom waar je pas uit mag wanneer je het grote raadsel hebt opgelost van wat je daar in godsnaam staat te doen.

Een paar dagen later fietste ik langs mijn oude squashclub. Geen kip te zien. Alsof je op je nieuwe schoenen langs je vaste klompenmaker loopt.

De hele wereld padelt. U ook, waarschijnlijk, of u overweegt het te gaan doen – en anders kent u wel iemand die u graag eens introduceert. Overbodig dus om het fenomeen verder toe te lichten, maar aangezien overbodigheid later best weleens een van de thema’s van dit stukje zou kunnen blijken, kan het misschien toch geen kwaad.

Hier komt het op neer: padel is een racketsport, een mix van squash en tennis, afkomstig uit Mexico. Acapulco, preciseert Wikipedia. Citaat: ‘De bedenker van padel, Enrique Corcuera, was een rijke zakenman. Hij had thuis niet genoeg plaats om een tennisterrein te laten plaatsen, dus bedacht hij een soortgelijke sport.’ Een nieuwe sport verzinnen omdat je tuin te klein is voor een tennisbaan... De Four Tops zagen het weer eens haarscherp toen ze Loco in Acapulco uitbrachten. Had Enrique Corcuera nu maar gewoon een familielid gehad dat hem had overtuigd van de schoonheid van een mooi grasveld, wat bomen en struiken en bloemen, of desnoods een buurman die op het lawaai van graafmachines was afgekomen en hem op het bestaan van TAFELTENNIS had gewezen, dan haastte nu niet iedere Randstedelijke dertigplusser zich richting een nabijgelegen racketsportcentrum om zich nog één keer een pionier te kunnen voelen.

Uit deze in decadentie gewortelde vindingrijkheid is dus nu een sport geboren die door de Nederlandse breedtesport raast op een manier die me aan de door ik meen oud-voetbaltrainer Fritz Korbach gemunte term ‘zeemeeuwenmanagement’ doet denken: met veel lawaai door de voordeur binnenkomen, de boel onderschijten en door de achterdeur weer verdwijnen. Overal worden momenteel padelbanen, padelcentra en padelpaleisjes uit de grond gestampt. Talloze beroemdheden zien goud geld gloren in de padelbusiness, en bouwen hun eigen Enrique Corcuera-veldjes, beleggingspodcasts tippen ‘investeren in padel’ alsof het de volgende krakkemikkige cryptopiramide betreft, en dit gaat net zo lang door tot het hele land een grote padelbaan is. Op dat moment zal iemand de lacrossevariant van een Panamese techmiljardair importeren en dan zitten we met de gebakken peren (= een geknapte padelbubbel).

Padel, dus. De optimist zal zeggen: perfecte mix tussen binnen en buiten, tussen squash en tennis, tussen intensief en uitputtend, tussen met elkaar en tegen elkaar. Ik zeg: het is een compromis. De een wil het een, de ander wil het ander, en op de padelbaan ontmoeten ze elkaar. Bij sporten die gecombineerd worden, denk ik aan schaakboksen, of onderwaterhockey. Zonderlinge bezigheden. Padel is niet zonderling. Aan padel kun je je geen buil vallen, al zou je het willen, het is redelijk eten voor een prima prijs, het is een vakantiebungalow – tamelijk luxe, maar toch: een bungalow.

Maar wat is daar nu eigenlijk tegen, tegen een nieuwe sport, ook al is het dan een nieuwe sport met een wat snotterige naam, meer iets voor een merk geurkaarsen? Laat padellers toch padellen, Heinen, allemachtig, wat kan jou het schelen, tjongejongejonge. Nou, weet u: ik geef het nog een halfjaar, een jaar hooguit. Dan sta ik er zelf tussen, twee, drie keer per week. Sportbroekje aan, gek racket in de klauw. Kan ik me plots niet meer voorstellen wat ik ooit tegen deze heerlijke hobby heb gehad. Wat een vondst en wat heb ik een lol en wat duw ik mijn petje diep over mijn gezicht zodat niemand mij kan herkennen als de schrijver van dit stukje. En op dat moment zal ik me afvragen of het de sport is, die enorm meevalt, of dat ik het ben, die mezelf weer eens tegenvalt.