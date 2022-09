De een hoest, de ander krabt aan zijn kont, nou én? Zo piekert Eva zich de nacht in

‘Wist je dat jij altijd hoest wanneer je de trap op loopt?’

Dinsdagavond, net in bed, en al tijdens het stellen had ik spijt van mijn vraag. Het was natuurlijk ook geen vraag, het was een vaststelling, een oordeel, met een onderstroom van zorg en misschien zelfs een vleugje verwijt, want zo gaat dat na zoveel jaar huwelijk. Het was in ieder geval een ijzeren schop die ik de grond in had gedreven, recht in dat stuk waar de paranoia groeit, links van de zuurpruimen en net achter de complotten. Dat ik die vruchtbare aarde nu nota bene zelf had omgewoeld, om half 12 ’s avonds, in het donker – die drie kwartier lullen over iets wat niet gaat gebeuren en dan maar je best doen om niet je zelfbeheersing te verliezen, die had ik nu eens volledig aan mezelf te danken.

Ik heb een man die al zijn hele leven van het slechtste scenario uitgaat, hij heeft er zelfs een carrière op gebouwd. Voorbeelden van zijn doemdenken: altijd bang zijn voor te weinig werk, en zodra het met bakken op je afkomt je voortdurend afvragen wanneer het allemaal weer stopt. Lekker verdienen en dan meteen focussen op wat er allemaal naar de belasting moet. Een vakantie boeken en dan onmiddellijk zien wat je thuis misloopt.

Hij heeft zichzelf wijsgemaakt dat dat iets Arnhems is, en dat dát dan weer komt door de Slag om Arnhem in 1944, de grootste nederlaag van de stad waar hij werd gevormd, maar dat slaat natuurlijk nergens op. Doemdenkers denken doem omdat het ze dient. Het is niet constructief en volkomen zinloos, maar de doemdenker redeneert: als ik mijn verwachtingen maar laag hou, kan het alleen nog maar meevallen. Zo denken werkt verslavend. De echte doemdenker is bereid zich de grootste gruwels voor te stellen, niet ontmoedigd door zelfrelativering of gezond verstand, en o wee als je de doemdenker zijn zelfverkozen lijden afpakt met realisme of teksten als ‘dat zien we morgen wel’ of ‘men lijdt het meest door het lijden dat men vreest’, want dat vinden ze huis-tuin-en-keukenpsychologie en trouwens, zodra het ene probleem is opgelost door geduldig alle facetten te hebben gewikt en gewogen, of simpelweg omdat het probleem zichzelf al heeft opgelost, hoeft de echte doemdenker maar heel even te graven of hóp, daar dient zich alweer een nieuw probleem aan.

En daar hoort hoesten terwijl je de trap op loopt natuurlijk ook bij.

Ik wist wat we nu gingen krijgen, eerst het ontleden, dan de fictie, want ja, nú was het zover, nu zou hij de prijs betalen voor al die jaren zware shag, zie je wel, hij zei het toch, later zouden we tegen elkaar zeggen dat het begon met gehoest op de trap, toen merkten we voor het eerst dat het niet goed zat, was hij toen maar naar de dokter gegaan maar nee, hij dacht dat het toch al te laat was, gaat het eindelijk goed krijg je dit, nou ja, dan kan ik net zo goed weer beginnen, zorg jij straks voor een mooie dienst, zal je zien dat het dan wéér corona is.

Het was stil naast me. Ik draaide me naar hem toe om te zeggen dat hij zich vooral niet druk moest maken, het viel me alleen op omdat het ’s avonds zo stil is in huis, meer niet, het was gewoon een routinekuchje, de een hoest en de ander krabt aan zijn kont, nou én, niks om je druk om te maken, ga nou maar slapen, hee, ouwe Iezegrim van me, kom eens hier, maar verdomd, hij sliep al.

Hij wél.