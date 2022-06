De echte stresstest voor de linkse hechting komt pas als er geregeerd moet worden

De PvdA heeft een lange traditie van compromissen sluiten, in tegenstelling tot GroenLinks. Het zijn straks Mark Rutte en Wopke Hoekstra die de echte spankracht van de linkse samenwerking gaan testen.

Zet twee Nederlanders bij elkaar en je hebt een politieke partij in oprichting. Zet er drie bij elkaar en de eerste afsplitsing dreigt. De leden van PvdA en GroenLinks braken zaterdag in elk geval voor even met die oud-Hollandse wetmatigheid. Voor het eerst sinds de oprichting van de ChristenUnie, meer dan twee decennia geleden, besloten twee partijen de handen serieus ineen te slaan: volgend jaar mei voegen PvdA en GroenLinks hun fracties in de Eerste Kamer bijeen in de hoop daar een machtsblok te vormen dat het regeringsbeleid wezenlijk kan bijsturen.

Het tegenkamp, vrezend voor verkwanseling van de eigen principes, roerde zich de afgelopen weken luidruchtig, maar blijkt in beide partijen niet groter dan zo’n 20 procent van de leden. De overgrote meerderheid durft het aan, wetend dat er natuurlijk verschillen zijn tussen PvdA en GroenLinks, maar ook dat die niet groter zijn dan de meningsverschillen die er in een grote partij als de PvdA van vroeger ook altijd waren. Een partij hoeft het niet over alles eens te zijn, als de fundamenten maar worden gedeeld.

In het debat viel de afgelopen weken soms de nuance weg: een fractiefusie in de Eerste Kamer is nog lang geen partijfusie. Zeker niet omdat de besturen van beide partijen het zo willen organiseren dat beide senaatsfracties ook weer apart verder kunnen als het toch niet blijkt te werken. De eerste test komt wat dat betreft bij de Eerste Kamerverkiezingen volgend jaar. Wat als de partijen samen minder zetels halen dan ze afzonderlijk deden in 2019?

De tweede test komt zonder twijfel zodra regeringsverantwoordelijkheid in zicht komt. Of als er binnenkort weer zo’n inmiddels bekende ‘oppositiedeal’ moet worden gesloten waar VVD en CDA immer op uit zijn in hun zoektocht naar meerderheden in de Eerste Kamer. De PvdA van Drees, Den Uyl en Kok heeft een lange traditie van compromissen sluiten ‘in het landsbelang’ en die tegen heug en meug verdedigen, ook als de eigen achterban in opstand komt. GroenLinks heeft daar landelijk nog geen minuut ervaring in, onder meer doordat de partij de neiging heeft zich in onderhandelingen een stuk principiëler op te stellen.

Het zijn straks dan ook niet Jesse Klaver en Attje Kuiken die de spankracht van de linkse samenwerking echt op de proef gaan stellen, maar Mark Rutte en Wopke Hoekstra.