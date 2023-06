De Earth Experience School staat bol van mooie woorden, maar klopt vooral geld uit je zakken

Met geld kun je alles kopen. Heel goed onderwijs bijvoorbeeld, of heel slecht. Neem de Earth Experience School. Op hun website vind ik prachtige teksten als ‘Mensenkinderen zijn super interessant’, ‘Het mooiste wat je kunt worden, is jezelf! Je intuïtie wijst je de weg’ en ‘Kinderen zijn het zaadje, we geven ze water, zon en liefde en zij gaan bloeien.’

Dat klinkt toch aantrekkelijker dan rijtjes leren, jaartallen stampen en vergelijkingen oplossen? Er zit een filosofie achter: ‘We gaan uit van zelfvoorzienendheid van mens en natuur, zoals in de boeken van Anastasia. Als volwassenen leven we in het verleden van de kinderen die straks volwassen zijn. Wij kunnen dus niet voorspellen hoe hun leven als volwassene zal zijn. Daarom leggen wij geen protocollen op en bepalen wij niet welke vaardigheden wij vinden dat zij zouden moeten ontwikkelen.’

Lief en sympathiek maar als onderwijsinstelling moet je toch juist bepalen welke vaardigheden leerlingen moeten leren? Volgens de onderwijsinspectie wel: ‘Kerndoelen en het uitgaan van referentieniveaus zijn voor alle scholen in Nederland verplicht.’

Online worden er allerlei pakketten aangeboden, zowel voor de basis- als middelbare school. Middelbare scholieren schrijven zich eerst in voor 100 euro (‘non- refundable’) en kunnen dan kiezen voor de module basis (vijf live online contacturen voor 120 euro per maand), de module modaal (tien live online contacturen voor 220 euro per maand) of de module intens (tien contacturen plus vijf uur per week individueel met een groep van vier leerlingen, voor 369).

Dit kan de school dus behoorlijk wat geld opleveren. Maar krijgen de leerlingen wel volwaardig onderwijs? Leerplichtambtenarenorganisatie Ingrado vindt van niet: ‘Omdat hier sprake is van online onderwijs, kan er geen sprake zijn van geregeld schoolbezoek. Daarom kunnen leerlingen hun leerplicht hier niet vervullen en wordt een inschrijving op deze school niet als inschrijving volgens de Leerplichtwet erkend.’

Ook de onderwijsinspectie is vernietigend over deze school: ‘Deze organisatie heeft dezelfde status als een zeilschool. Daar kun je ook wat leren, maar het is geen onderwijs zoals Nederlandse leerlingen wettelijk verplicht zijn om te volgen. Je kunt er geen onderwijs volgen in het kader van de leerplichtwet.’

De school schermt heel erg met het buitenland: ‘Onze school is gelegen buiten de grenzen van Nederland. Hiermee is erkenning vanuit Nederland niet van toepassing. We hebben nu een land gevonden waar we de ruimte zien om deze vrije vorm van onderwijs te kunnen neerzetten en ontwikkelen. Aan de leerling de keuze om iets te kiezen of te ontwikkelen wat hem/haar past.’

Maar om welk buitenland gaat het? Op de site van de school staat niks. Zelfs geen telefoonnummer. De inspectie heeft ook geen idee: ‘We hebben internationaal nagevraagd of deze school bekend is. Dat is niet zo. Hij is niet bekend en niet erkend.’

Waarom zo vaag? Zou ‘het buitenland’ wel in het buitenland liggen? In 2022, toen de Earth Experience School nog de Free Spirit Experience School heette, vestigde die zich in Wonderland. Dat is een stukje land in Nederland waar mensen die het gezag van de overheid niet erkennen een soevereine. niet erkende, vrijstaat hebben uitgeroepen.

Ik zou maar goed nadenken voor je maandelijks honderden euro’s naar deze nepschool overmaakt.